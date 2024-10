Serie A, colpo di scena: esonero a sorpresa, addio al tecnico

Come è noto, in Serie A la situazione per gli allenatori, in termini di stabilità, è sempre precaria. In tal senso, un altro allenatore è a rischio esonero e si tratta di un autentico colpo di scena dal momento che nessuno se lo aspettava. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo.

In Italia, come è noto, per un fatto che si potrebbe definire culturale, la situazione per gli allenatori è sempre precaria. Fungono, infatti, spesso da parafulmine per giustificare un rendimento della squadra al di sotto delle aspettative, frutto spesso anche di un lavoro societario non adeguato.

Non a caso, infatti, gli esoneri nel massimo campionato nostrano sono sempre molto frequenti ed anche quest’anno le cose sembrano andare in questa direzione. Ne ha già fatto le spese Daniele De Rossi, sollevato dal suo incarico tra vibranti proteste da parte della piazza, che non ha accettato questa decisione. Ed ora arriva un nuovo colpo di scena.

Serie A, nuovo esonero? Vediamo le ultime a riguardo

Come si è soliti dire in questi casi, è più facile cambiare una sola persona, l’allenatore, per l’appunto, che una intera rosa. Per questo la pista dell’esonero è sempre la più battuta. E’ una tendenza che ormai va avanti da tanti, troppi anni e non è un caso che siano pochissimi i casi di tecnici che restano alla guida di una squadra per tanti anni.

In tal senso, quanto sta accadendo lascia davvero tutti di stucco. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Ivan Juric è già sotto esame in casa Roma. Appena arrivato proprio per sostituire Daniele De Rossi dopo un esonero molto discusso, l’ex Torino non ha convinto la proprietà e per questo potrebbe già saltare.

Altro allenatore a rischio esonero: che cosa sta succedendo

Ivan Juric, infatti, è accusato dalla proprietà di non aver inciso su questa squadra e per questo motivo contro il Monza è già decisiva, dal momento che tutti si aspettano una reazione dopo la brutta sconfitta contro l’Elfsborg in ambito europeo.

La notizia non farà di certo piacere ai tifosi della Roma, che continuano a non vedere, di fatto, una programmazione a lungo termine da parte dei Friedkin, il cui operato, dall’addio di Mourinho in poi, non è stato particolarmente gradito