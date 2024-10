Napoli, ADL piazza il colpo: firma subito

Il Napoli continua a collezionare punti decisivi in ottica Champions League. Ecco il nuovo colpo di ADL, Conte sempre più raggiante

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta a nuove operazioni di calciomercato. Arriva la firma immediata: ADL è voglioso di regalare nuovi innesti di qualità allo stesso Conte. Spunta il retroscena da urlo in ottica futura: spunta la verità per il nuovo accordo immediato.

Saranno settimane intense in casa azzurra per continuare a volare tra le prime posizioni in classifica. Il Napoli è tornato ad essere protagonista con le nuove tattiche di Antonio Conte: ora il presidente De Laurentiis è pronto a tornare prepotente anche sul fronte calciomercato. Spunta la firma immediata: l’affare è sempre più vicino all’accordo totale tra le parti.

Napoli, affare fatto: arriva la firma, ADL ancora protagonista

Un momento decisivo per mettere subito nero su bianco. Il Napoli è tornato alla carica sul fronte calciomercato per ambire così a grandi risultati immediatamente con Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis ha affidato il progetto tecnico nelle mani dello stesso allenatore azzurro: spunta il retroscena sull’affare decisivo.

Come svelato dal giornalista Nicolò Schira su X il contratto di Frank Anguissa con il Napoli scade a giugno 2025. La novità assoluta è la presenza di un’opzione per prolungarlo fino al 2027: ora ADL è pronto a trattenerlo facendo scattare l’opzione. Il centrocampista azzurro è tornato su ottimi livelli con l’arrivo della nuova guida tecnica di Antonio Conte.

In poco tempo è tornato ad essere centrale all’interno del sistema di gioco dell’allenatore azzurro. Lui e Lobotka sono insostituibili per Conte nonostante la presenza di Gilmour in panchina. Finora lo scozzese ha collezionato soltanto pochi minuti in campionato giocando da titolare in Coppa Italia contro il Palermo. Ora Anguissa potrà vestire ancora per tanti anni la maglia azzurra: spunta il nuovo accordo per il rinnovo contrattuale con De Laurentiis.

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta ad ogni dettaglio di calciomercato in vista del futuro. In pochi mesi potrebbero arrivare novità importanti per il centrocampista del Napoli. Protagonista anche dell’ultimo Scudetto azzurro con Luciano Spalletti, Anguissa non si è mai tirato indietro nonostante un periodo complicato attraversato nella passata stagione.

In poche settimane si è ripreso in mano insieme a Lobotka il centrocampo azzurro: difficilmente andrà via in estate. Scatterà subito l’opzione per prolungare il suo contratto con il club di De Laurentiis.