Il Milan scippa il bomber al Napoli: “Sono cresciuto con Kakà”

Il Napoli continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Il Milan ci prova per il bomber accostato anche agli azzurri: l’annuncio

La dirigenza partenopea è sempre attiva per arrivare a giocatori di livello internazionale in grado di innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte. Ora il Milan proverà lo sgarbo al presidente De Laurentiis per un obiettivo di mercato messo nel mirino già da tempo.

Una voglia immensa di arrivare tra le prime posizioni in classifica di Serie A. Il Napoli continua a collezionare vittorie con Antonio Conte dopo il decimo posto della passata stagione. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio sullo ‘scippo’ da parte del Milan per un obiettivo di calciomercato anche del presidente De Laurentiis. Un momento decisivo per trovare l’accordo totale tra le parti: scopriamo ogni singolo dettaglio dell’operazione.

Milan, che sgarbo al Napoli: arriva l’annuncio

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio: spunta il retroscena sull’affare decisivo in ottica futura. Ecco la verità per arrivare a nuove soluzioni in vista della prossima stagione: è stato accostato a lungo anche in casa azzurra, ma ora il Milan può avere la meglio.

Il calciomercato è sempre molto attivo in vista della sessione invernale di gennaio. Il Napoli vorrebbe così regalare un nuovo colpo ad Antonio Conte, ma è arrivato lo sgarbo anche del Milan. Un momento decisivo per prendere la miglior scelta possibile in ottica futura: spunta tutta la verità per l’accordo totale tra le parti.

L’annuncio è arrivato pochi minuti fa dallo stesso attaccante messicano del Feyenoord, Santiago Gimenez, che ha rivelato ai microfoni di ESPN l’offerta del Milan: “Hanno provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla”.

Successivamente ha svelato il suo sogno: “Quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante. L’opzione è ancora aperta”. Il Milan proverà così a mettere a segno un nuovo colpo in attacco nonostante la presenza di Morata ed Abraham, arrivato negli ultimi giorni di agosto per rinforzare il reparto offensivo rossonero.

Il Napoli ha puntato tutto su Romelu Lukaku che conosce molto bene Antonio Conte. L’attaccante belga si è messo subito in mostra con gol ed assist vincenti ai propri compagni, ma la condizione non è ottimale come un tempo.