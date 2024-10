Napoli, Kvaratskhelia infelice: si apre il caso con ADL

Non incide più di tanto il talento georgiano del Napoli: scoppia il caso con il presidente De Laurentiis, ecco cosa succede in casa azzurra

Kvara non è più pimpante come un tempo. Il talento georgiano non riesce più a creare superiorità numerica: Conte gli ha lasciato più libertà di muoversi su tutto il fronte offensivo del Napoli. Ora non è più felice come un tempo: è scoppiato subito il caso con il presidente De Laurentiis, la verità spuntata qualche ora fa.

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Ora Kvara può rischiare subito il posto in ottica futura: non c’è ancora l’accordo con l’annuncio del ds Manna ai microfoni di Sky Sport che è stato decisivo. Tutto può cambiare improvvisamente per quanto riguarda il futuro di Kvara. In estate il presidente De Laurentiis ha rispedito al mittente le numerose proposte arrivate sul suo tavolo.

Napoli, Kvara non incide: scoppia il caso in casa azzurra

Una voglia immensa di continuare a collezionare vittorie in campo, ma c’è un altro lavoro da monitorare attentamente. Kvara è tornato ad essere poco pimpante: ecco quello che succede in casa azzurra, il caso scoppiato con ADL.

Non c’è stato ancora alcun accordo ufficiale sul rinnovo ufficiale di Kvaratskhelia. Il presidente De Laurentiis avrebbe un incontro con il suo agente a fine ottobre: al momento la scadenza del suo contratto è fissata al 30 giugno 2027, ma c’è da registrare il malcontento per l’aspetto economico.

Il Napoli dovrà rischiare il meno possibile dopo l’esperienza con Victor Osimhen: sarebbe un vero e proprio rischio quello di anticipare i tempi. In campo non sta brillando come un tempo: il georgiano dovrà tornare a splendere come un tempo per meritarsi ancora la riconferma in maglia azzurra. Il ds Manna potrebbe così puntare anche su David Neres: il brasiliano sta sorprendendo tutti a suon di gol ed assist nonostante un minutaggio limitato con Conte.

Il ds Manna ha rivelato tutti i dettagli ai microfoni di Sky Sport: “Ci sono ancora tre anni di contratto. Siamo stati chiari. Siamo tranquilli, vediamo cosa succederà”. Nessuna fretta di prolungare il contratto del talento georgiano: saranno settimane decisive per arrivare così all’accordo definitivo.

Se il Napoli dovesse continuare a collezionare vittorie, non arriverà nessun rinforzo: l’annuncio del ds Manna è stato decisivo per chiarire diverse tematiche di casa azzurra.