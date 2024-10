Napoli: a gennaio arriva il vice-Lukaku dalla Premier

Lukaku sta regalando gol ed assist vincenti ai propri compagni: a gennaio spunta l’intreccio decisivo per far arrivare subito il vice

L’attaccante belga non ha ancora raggiunto la forma fisica dei tempi migliori, ma è sempre decisivo in campo a suon di gol ed assist. Lukaku è pronto a lavorare sodo anche durante la sosta Nazionale dicendo no alla chiamata del Ct Domenico Tedesco. Il presidente De Laurentiis potrebbe pensare anche al vice-Lukaku: c’è la suggestione per gennaio.

La dirigenza partenopea è pronta ad essere ancora protagonista sul fronte calciomercato. Un’idea a sorpresa per arrivare in alto: spunta il retroscena a sorpresa per il ruolo di vice-Lukaku. L’attaccante belga è stato voluto a tutti i costi da Antonio Conte: tra di loro è nato il feeling avvincente ai tempi dell’esperienza condivisa all’Inter. Per dare un po’ di riposo anche a lui, il presidente De Laurentiis potrebbe tornare subito sul fronte calciomercato mettendo a segno una rivoluzione in attacco.

Napoli, il colpo a gennaio: il regalo di ADL a Conte

Un punto di partenza importante per la squadra azzurra che continua ad essere protagonista in Serie A. Conte non vuole fermarsi proprio ora dopo le prime vittorie alla guida del Napoli: serve un nuovo vice-Lukaku con l’indiscrezione suggestiva dell’ultim’ora.

Il Napoli l’ha seguito a lungo prima dell’arrivo di Romelu Lukaku. Il presidente De Laurentiis vorrebbe tornare ad essere protagonista in Champions League: Conte è subito partito fortissimo in campionato allungando subito in classifica. Simeone e Raspadori ormai hanno un minutaggio limitato in maglia azzurra: a gennaio potrebbe arrivare una rivoluzione in attacco.

La dirigenza partenopea continua a monitorare profili super interessanti in ottica futura: spunta il profilo di Duran che è stato in rottura nei mesi scorsi con l’Aston Villa. Il club inglese è pronto ad ascoltare le offerte per l’attaccante classe 2003: il Napoli è pronto a pensare a lui per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte.

Una voglia immensa di continuare il percorso avvincente iniziato a luglio: De Laurentiis potrebbe così optare per un profilo con le caratteristiche simili a quelle di Lukaku. Gennaio si avvicina sempre di più per iniziare così a pensare a nuovi colpi da urlo nella sessione invernale di calciomercato. Il ds Manna è al lavoro con il suo staff per puntare in alto con innesti di qualità internazionale: staremo a vedere.