Napoli, c’è un problema con Lukaku: l’annuncio di Repubblica

In casa Napoli c’è un problema che riguarda da vicino Romelu Lukaku, decisivo nella giornata di ieri contro il Como con un gol ed un assist. Arriva in tal senso l’annuncio da parte di Repubblica, che spiega come stanno le cose allo stato attuale delle cose. Ecco le ultime sul bomber belga.

Ha avuto un impatto devastante sulla realtà napoletana. Sicuramente in campo, ma anche e soprattutto in termini di mentalità che è riuscito a trasmettere ai suoi compagni. Il Napoli ha fatto un enorme sforzo in termini economici per assicurarlo ad Antonio Conte, che adesso gradualmente lo sta valorizzando.

Contro il Como ha ripagato ancora una volta la fiducia che gli è stata data, realizzando due assist per i gol di Scott McTominay e di David Neres e trasformando il calcio di rigore per il 2-1. Nonostante quanto detto fino a questo momento, infatti, Lukaku ha un problema ed a parlarne è Repubblica. Andiamo a vedere di che si tratta.

Problema per il bomber belga: ecco di che si tratta

Gli azzurri sono in vetta alla classifica e l’entusiasmo non può non essere alle stelle. In tal senso, però, è evidente che l’ex Inter e Chelsea, tra le altre squadre, non sia ancora al top della forma e che la sua migliore forma fisica sia ancora di là da venire. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’edizione odierna di Repubblica in edicola, infatti, giudica negativamente la prestazione di Romelu Lukaku nella partita contro il Como, dal momento che si è destato dal suo torpore solo ed esclusivamente nel momento in cui ha fornito l’assist per le reti, per l’appunto, di McTominay prima e di David Neres poi.

Napoli, problema per Lukaku? Ne parla Repubblica

Insomma, i problemi del belga non sembrano essere superati per tutti, dal momento che continua a ricevere critiche nonostante quanto fatto fino a questo momento. Non è preoccupato da questo punto di vista il Napoli, in virtù del fatto con lui a mezzo servizio la squadra è già al primo posto.

Quello che maggiormente fa ben sperare è che il Napoli può solo migliorare. Oltre a Lukaku, devono completare il suo percorso di inserimento ancora i vari McTominay, Gilmour e David Neres. Per questo c’è solo da guardare con ottimismo il futuro.