McTominay dominante, dato incredibile: nessuno come lui in Italia

E’ stato davvero impressionante l’impatto di Scott McTominay con la realtà di Napoli e con la Serie A. Un dato conferma una forte sensazione che hanno avuto tutti quelli che lo hanno visto all’opera ed ora trova riscontro. Nessuno nel massimo campionato italiano riesce a fare quello che fa lui in mezzo al campo.

Antonio Conte lo ha richiesto a gran voce, Giovanni Manna ha lavorato da grande stratega ed il calciatore ha fatto di tutto per sbarcare a Napoli. Così è diventato improvvisamente possibile il colpo Scott McTominay per il Napoli, che ha condotto in porto uno dei migliori affari per qualità prezzo in Europa probabilmente.

In tal senso, sin dal suo arrivo il tecnico gli ha dato massima fiducia, affidandogli praticamente le chiavi del centrocampo. Per esaltarlo Conte ha anche cambiato sistema di gioco, passando dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1, con lo scozzese che opera da trequartista. Un dato lo rende unico in Serie A. Andiamo a vedere di che si tratta.

Lo scozzese unico in Serie A: un dato lascia a bocca aperta

Il tecnico leccese lo sta usando come il classico centrocampista box to box inglese. Esemplari eccellenti da questo punto di vista sono, sempre con la maglia numero otto, Lampard e Gerrard. E come loro condivide una caratteristiche lo rende estremamente prezioso ed importante per le sorti del Napoli.

Come sottolineato dalle statistiche pubblicate dalla Lega Serie A, infatti, per la terza gara di fila, contro Juventus, Monza e Como, Scott McTominay è stato il calciatore ad aver percorso più chilometri in campo. Una capacità del tutto fuori dal comune, che gli permette di essere presente in zona gol ed allo stesso tempo di dare una enorme mano in fase difensiva.

McTominay lascia tutti di stucco: nessuno come lui in Italia

Contro la Juventus, infatti, lo scozzese ha percorso 12,815 km e si è praticamente ripetuto contro il Monza (12,353 km) e contro il Como ieri, in cui ha percorso 12,486 km.

Come sottolineato sui propri canali social da Raffaele Auriemma, McTominay ha la capacità di riempire l’aria di rigore in zona gol ed è fantastico poi nel ripiegare sulla linea mediana nel momento in cui c’è da difendere e da proteggere la linea difensiva. Si ha la netta sensazione che i tifosi del Napoli abbiano trovato il loro nuovo idolo.