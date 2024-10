Napoli, Alvino lancia l’allarme: “Ora ADL deve farsi sentire”

In casa Napoli la situazione è in continuo divenire ma l’entusiasmo è dilagante. Nonostante questo, il noto giornalista napoletano Carlo Alvino lancia un allarme che viene condiviso da tantissimi tifosi. Proprio in ragione di quanto da lui detto, Aurelio De Laurentiis è invitato a far sentire la propria voce.

Il Napoli si è ritrovato ed ha trovato nuove forze attingendo da quelle che ha dentro di sé il nuovo allenatore degli azzurri. Stiamo parlando di Antonio Conte, come è noto, che ha trasformato in maniera radicale il volto dei calciatori in campo, tornati ad essere famelici, determinati e straordinariamente efficaci.

La squadra, per la seconda settimana di fila, si è confermata al primo posto in classifica e nelle gare successive alla sosta capirà quali sono le reali potenzialità di questa squadra. In tal senso, contro il Como la squadra ha offerto una prova maiuscola. Nonostante ciò, però, scatta un nuovo allarme che arriva direttamente dalla bocca di Carlo Alvino, noto giornalista.

Allarme da parte di Alvino: “ADL deve farsi sentire”

In città si respira nuovamente aria di Scudetto, soprattutto per merito dello straordinario impatto che hanno avuto il nuovo allenatore e tutti i calciatori da lui richiesti. Per questo motivo l’attenzione nei confronti di questa compagine è tornata ad essere massima e la piazza si sta stringendo attorno alla squadra.

Al termine della partita contro il Como, il noto giornalista Carlo Alvino, attraverso il suo account X, ha lanciato l’allarme. Ha definito, infatti, la direzione di gara dell’arbitro Feliciani “disastrosa” ed ha invitato il patron Aurelio De Laurentiis a farsi sentire. Il rischio che corre, infatti, è di quelli a dir poco importanti.

Napoli, scatta un nuovo allarme: ecco cosa sta succedendo

Tale rischio viene espresso dal giornalista in questione con il termine “piattino“. Teme, infatti, come già accaduto altre volte in passato, che il Napoli possa finire nel mirino ed essere penalizzato dalla classe arbitrale. Alcuni ricordi, in tal senso, sono ancora troppo freschi e dolorosi.

La mente, in questo discorso, non può non andare al famoso campionato concluso dai partenopei con 91 punti, con il caso della mancata espulsione di Pjanic che condizionò non solo quella Inter-Juventus, ma anche il finale di quella stagione. Da vedere se De Laurentiis raccoglierà questo invito oppure se aspetterà l’evolversi della situazione.