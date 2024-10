Mercato Napoli, nuovo affare a centrocampo: colpo dal Como

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed anzi continuano a cercare rinforzi. La svolta arriva stavolta in mezzo al campo, un reparto su cui Antonio Conte si sta concentrando. L’affare in questione arriva dal Como e ieri è stata una occasione per vederlo dal vivo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri hanno decisamente cambiato rotta in sede di calciomercato da quando è arrivato Antonio Conte. I partenopei, infatti, non puntano più solo su giovani di belle speranze da far crescere e da valorizzare, ma anche su profili già consolidati e di comprovata esperienza. Chiaramente, però, il tecnico continua a chiedere rinforzi in vista di gennaio.

La rosa, infatti, presenta delle falle che devono essere colmate per rendere questa squadra quanto più possibile adatto a quelle che sono le esigenze di Conte. In tal senso, i partenopei sono già all’opera in vista della sessione di calciomercato invernale. Il nuovo possibile rinforzo arriva direttamente dal Como e si tratta di un profilo che potrebbe essere molto utile.

Mercato Napoli, affare che arriva dal Como

Il Como sta impressionando davvero tutti in questa Serie A. Al netto del fatto che non può ovviamente lottare per grandi traguardo, la sua proposta di gioco è di altissimo profilo. Il gioco che ha dato Fabregas a questa squadra è da grande e ci sono alcuni elementi che si stanno mettendo in bella mostra.

Tra questi, merita sicuramente una menzione particolare Nico Paz, che secondo AreaNapoli potrebbe diventare un obiettivo presto proprio da parte del Napoli. Il giocatore è un trequartista dalle enormi potenzialità e sta attirando su di sé l’interesse di tutte le big del calcio sia europeo che internazionale. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Napoli, occhi puntati in casa Como: ecco le ultime notizie a riguardo

Allo stato attuale delle cose, a quanto si legge, si tratta di un interessamento e niente più, ma nei prossimi mesi potrebbe diventare qualcosa di più concreto, come si suol dire.

Classe 2004, l’argentino è di proprietà del Como ma il Real Madrid si è riservato una clausola di recompra che può far scattare. Il giocatore, d’altronde, gode di grande stima tra le merengues. Il Napoli, in ogni caso, è vigile su Nico Paz, che rappresenta uno dei talenti più puri a livello mondiale.