Napoli penalizzato, bufera Var: funziona al Maradona?

Nonostante la vittoria contro il Como, a Napoli proseguono le polemiche Var. La domanda sorge spontanea: funziona la tecnologia al Maradona?

Il Napoli arriva alla sosta da prima in classifica, ma soprattutto da una squadra consapevole dei propri mezzi e vogliosi di voler raggiungere un risultato importante. “Più forti di tutti“, ha detto Antonio Conte subito dopo la partita del Maradona. Un chiaro messaggio rivolto anche a Rocchi. Ci sono alcune scelte arbitrali che non convincono assolutamente il tecnico leccese ed ora viene un grande dubbio: funziona il Var allo stadio partenopeo?

La risposta è sì, ma contro Monza e Como ci sono stati episodi assolutamente da analizzare e con un Napoli che ad oggi sembra essere penalizzato da alcune scelte. Naturalmente la strada è ancora lunga e magari ci saranno degli eventi che gireranno in favore dei partenopei. Ma per il momento possiamo parlare di un inizio di stagione non fortunata per quanto riguarda i direttori di gara.

Napoli penalizzato: è polemica sul Var, cosa è successo

La vittoria contro il Como permette al Napoli di confermarsi al primo posto in classifica, ma c’è un tema arbitraggio che ormai da tempo tiene banco in casa partenopea. La direzione di gara di Feliciani non è assolutamente piaciuta e areanapoli.it si domanda se il Var al Maradona è in funzione oppure no. Di certo si tratta di una provocazione, ma si può dire che alcune scelte fatte dal direttore di gara non sono delle migliori.

Il rigore non concesso a Kvaratskhelia e il mancato rosso ad un avversario dopo un fallo su Anguissa sono i due episodi più contestati, ma di certo il Napoli non sta attraversando un periodo molto fortunato con gli arbitri. La speranza è che ci possa essere un cambio di passo in questo senso per poter magari evitare in futuro di dover fare i conti con polemiche come quelle delle ultime settimane.

Conte, però, non vuole assolutamente alibi e ribadisce che il suo Napoli è più forte di tutto. Ora non ci resta che aspettare il rientro dalla sosta per capire se alla fine ci potrà essere un cambio di passo dal punto di vista arbitrale oppure si continuerà in questo modo. Con scelte assolutamente discutibili e che stanno aumentando diverse polemiche.