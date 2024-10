Napoli: assalto a Lobotka, pronta una maxi offerta

Lobotka incanta in questo Napoli e una big sarebbe disposta a fare follie per portarlo in rosa. Ecco il piano di ADL per confermare il giocatore

È un Napoli che dipende da Lobotka. Lo slovacco è il cervello di questa squadra e Conte non riesce a fare meno di lui. Le prestazioni del centrocampista sono sotto gli occhi di tutti e anche di quelli dei grandi club. Sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino per provare a strapparlo a De Laurentiis. Per il momento il presidente azzurro resiste, ma la prossima estate la situazione rischia di complicarsi e non poco.

Secondo quanto riferito da arenapoli.it, c’è una big che ha individuato in Lobotka il giusto rinforzo e ci sarebbe pronta una offerta per il calciomercato estivo. Naturalmente al momento è una ipotesi visto che la strada per giugno è molto lunga. Ma un tentativo quasi certamente lo si farà nella speranza che ci possa essere una apertura da parte di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: una big su Lobotka, le ultime

Lobotka nel giro di davvero poco tempo è diventato indispensabile per tutti. Il centrocampista slovacco è inamovibile anche con Conte e ad oggi sembra impossibile immaginare un Napoli senza il suo regista. Naturalmente le sue prestazioni stanno attirando l’interesse di diversi club e quest’estate in molti potrebbero tentare l’assalto. ADL è forte di un contratto lungo e di una necessità di non dover vendere per forza, ma saranno comunque mesi di valutazioni e riflessioni.

In particolare, il Barcellona starebbe pensando a Lobotka come rinforzo principale per il calciomercato estivo. È una ipotesi da tenere in considerazione visto che già in passato c’era stato un sondaggio senza, però, trovare l’apertura del Napoli. Ora con una proposta intorno ai 45 milioni la situazione potrebbe cambiare e non è da escludere che alla fine si possa aprire un tavolo per capire la fattibilità dell’operazione.

Naturalmente la speranza di Conte è che si possa comunque arrivare ad una permanenza del giocatore vista l’importanza che ha nei suoi schemi di gioco. Vedremo cosa succederà durante il calciomercato estivo e quali saranno le proposte sul tavolo. Ma di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo non solo in casa Napoli.