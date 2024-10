Napoli: addio Kvara, lo scambio sblocca l’affare

In casa Napoli tiene banco la questione Kvaratskhelia. Il georgiano è sembrato in difficoltà in quest’ultimo periodo e non è da escludere una cessione in estate

Nonostante la trattativa per il rinnovo prosegua, la situazione Kvaratskhelia rappresenta una grande incognita per il Napoli. Le prestazioni del georgiano continuano ad essere sottotono e si parla ormai da tempo della possibilità di una sua cessione durante il calciomercato estivo un po’ come successo con Osimhen. Ovvero prolungamento del contratto e poi una partenza a titolo definitivo per consentire al giocatore di iniziare una esperienza in una squadra assolutamente differente.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, ci sarebbe un club che avrebbe individuato in Kvaratskhelia il giocatore giusto per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. L’idea è quella di fare un tentativo durante il calciomercato invernale consapevoli che comunque non sarà assolutamente semplice strappare il calciatore al Napoli. Ma attenzione allo scambio destinato sicuramente a sbloccare la situazione e permettere la fumata bianca in questo affare.

Calciomercato Napoli: ipotesi scambio, chi arriva al posto di Kvaratskhelia

Per Conte Kvaratskhelia resta intoccabile. Le prestazioni del giocatore georgiano non sono sicuramente ai livelli del Napoli dello Scudetto, ma la volontà del tecnico leccese resta comunque quella di puntare con forza di lui nella speranza magari di riuscire a riportarlo ai tempi di Spalletti. Ma attenzione alla possibilità anche di una cessione durante il calciomercato estivo. Il contratto non è stato ancora rinnovato e anche se dovesse arrivare il prolungamento, l’ipotesi di una esperienza lontana dalla città partenopea non è da escludere.

Dalla Spagna confermano come il Real Madrid abbia messo nel mirino Kvaratskhelia in caso di partenza di Rodrygo. Una operazione di calciomercato non sicuramente semplice da portare a termine considerando che il Napoli chiede almeno 74 milioni per lasciar partire il proprio giocatore. Si tratta di una cifra minima visto che si parla addirittura di una clausola rescissoria di 120 nel nuovo contratto.

Ma a sorpresa la squadra spagnola potrebbe sfruttare una carta destinata ad abbassare il prezzo: inserire nella trattativa il cartellino di Nico Paz. Il giocatore dovrebbe tornare a Madrid dopo Como e piace molto al Napoli. L’ipotesi scambio è destinato sicuramente ad inserire meno cash in questa operazione. Naturalmente al momento stiamo parlando di una semplice ipotesi visto che la strada per gennaio è lunga e può succedere praticamente di tutto.