Cannavaro subito in panchina: sarà avversario del Napoli

Fabio Cannavaro sembra essere ormai prossimo al ritorno in panchina. Il tecnico potrebbe presto affrontare il Napoli da avversario

Dopo le ultime esperienze non sicuramente andate bene, Fabio Cannavaro è ancora alla ricerca di una grande chance in Italia da allenatore per dimostrare di essere in grado di poter ambire a traguardi importanti. La decisione di non continuare con l’Udinese lo ha un po’ turbato, ma ora da parte sua c’è la volontà di tornare il prima possibile in panchina per provare un’esperienza diversa dalle ultime.

E, secondo quanto riferito da calciomercato.it, nelle prossime ore si potrebbe aprire una possibilità in Serie A. Cannavaro è già stato offerto al club, che ora si sta prendendo del tempo per riflettere. Ma una nuova sconfitta in questo turno di campionato potrebbe aprire a scenari fino a questo momento mai realmente presi in considerazione e non è da escludere che alla fine si possa affidare la panchina all’ex difensore.

Fabio Cannavaro in Serie A: annuncio lunedì

Per Fabio Cannavaro si tratterebbe della terza esperienza in Italia dopo quelle non sicuramente da ricordare con Benevento e Udinese. In realtà con i friulani c’è stata la possibilità di arrivare alla salvezza e chiudere comunque un campionato raggiungendo l’obiettivo prefissato, ma alla fine si è preferito puntare su un profilo diverso.

Stando a quanto raccontato da calciomercato.it, infatti, potrebbe decidere di esonerare Nesta in caso di una sconfitta contro il Monza e si è fatto avanti proprio per Fabio Cannavaro, profilo che potrebbe e non poco stuzzicare Galliani vista anche la volontà di dare ai brianzoli un tecnico importante anche dal punto di vista del nome. Allo stato attuale delle cose, pare che il Monza stia valutando questa situazione, che gli darebbe un allenatore già pronto e che sa come si lotta per salvarsi. Naturalmente non è l’unico profilo. Si stanno valutando anche altre vicende e le situazioni saranno prese nel giro di poco tempo.

Cannavaro resta in questo momento uno dei nomi in lista e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. In ogni caso, è lecito aspettare una decisione entro breve, dal momento che in un contesto così non c’è davvero tempo da perdere.