Napoli: c’è un problema, Conte avvisato

Nonostante la vittoria contro il Como e il primo posto in classifica, in casa Napoli c’è un problema da risolvere. Ecco di cosa si tratta

La testa della classifica e la striscia di vittorie consecutive permettono sicuramente al Napoli di poter guardare con fiducia al futuro, ma ci sono ancora diverse cose su cui lavorare per poter davvero ambire al massimo. Lo sa molto bene Conte, che dall’inizio di questa stagione ha sempre chiesto a tutti di mantenere i piedi per terra. Questo è un cammino triennale e siamo solamente all’inizio.

Ma c’è un problema a cui Conte deve porre rimedio. Si tratta di una questione tattica da dover risolvere in davvero poco tempo altrimenti poi si rischia di lasciare punti per strada. Contro il Como un piccolo segnale di allarme è arrivato. Ora il tecnico proverà ad utilizzare la sosta per oliare meglio i meccanismi e ripartire da Empoli con lo spirito e la testa giusta.

Napoli: l’analisi del match analyst, dove deve migliorare

È un Napoli che crea molto in fase offensiva, ma contro il Como è ritornato a dimostrare delle piccole fragilità difensive. Non sicuramente una buona notizia per Conte. I lariani in più di un’occasione si sono presentati davanti a Caprile e potevano fare anche più del gol messo a segno. Un campanello di allarme che deve preoccupare in vista di match ancora più importanti. E su questo si lavorerà a partire da lunedì.

Secondo Francesco Di Giovambattista, match analyst, il vero problema del Napoli è la protezione del centrocampo. Una difficoltà abbastanza nota in casa partenopea. Il passaggio a 3 è stato deciso anche per mettere un centrocampista con caratteristiche come McTominay. Ma ancora gli schemi non sono stati assimilati e per questo motivo si rischia di lasciare spazio a situazioni non sicuramente piacevoli in fase difensiva. La squadra è comunque al lavoro per migliorare e mettere fine ad un qualcosa che alla lunga potrebbe creare non piccoli problemi.

Naturalmente l’idea di Antonio Conte è quella di una squadra coraggiosa e questo porta, come vediamo, dei rischi importanti in fase difensiva. Vedremo se alla fine la situazione del centrocampo sarà risolta attraverso dei movimenti diversi oppure con l’introduzione in campo di un giocatore come Gilmour. Ma è un Napoli che deve crescere per poter dire di sognare in grande.