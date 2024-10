Grave infortunio: Simeone il nuovo bomber, si chiude subito

In Serie A un grave infortunio potrebbe portare la squadra a sondare il terreno per Simeone. Pronto l’assalto per gennaio, Napoli avvisato

In casa Napoli è tempo di pensare anche al calciomercato. Ad oggi, come ormai sappiamo, sono un paio i giocatori che faticano a trovare spazio con Conte e l’ipotesi di una cessione a gennaio non è assolutamente da escludere. Tra questi c’è anche Simeone, che, nonostante la richiesta del tecnico leccese di rimanere, sta facendo fatica a giocare. In questo senso sono in corso riflessioni per capire meglio il suo futuro.

E presto per lui potrebbe aprirsi una possibilità durante il calciomercato invernale in Serie A. Il grave infortunio costringe il club a dover intervenire per rinforzare la rosa a propria disposizione e c’è il profilo di Simeone in pole position. Di certo la strada è ancora lunga e si attendono i controlli medici. Ma il Cholito piace e si potrebbe chiudere sin dai primi giorni di gennaio.

Calciomercato: Simeone in Serie A, con chi firma

Partiamo da un presupposto molto importante: Simeone in questo momento fa parte del progetto Napoli. Poi la presenza di Lukaku porta l’argentino a trovare meno spazio e si parla molto di una sua possibile cessione durante gennaio. Una ipotesi da tenere in considerazione anche perché da parte dell’attaccante c’è la volontà di giocare di più e dimostrare un valore che, almeno fino ad oggi, non è stato possibile fare.

Durante il calciomercato invernale potrebbe riaprirsi la pista Torino. I granata lo avevano già sondato in estate ed ora l’infortunio di Zapata li costringe a cercare una nuova punta. Simeone è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza. C’è anche il profilo di Raspadori che piace, ma le caratteristiche dell’argentino sono molto più simili al colombiano. Naturalmente al momento è solamente una ipotesi e si dovrà aspettare gennaio per avere un quadro più chiaro.

Di certo la partenza di Simeone costringerebbe il Napoli ad intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e dare a Conte un vice Lukaku. Si tratta di uno scenario da seguire con attenzione nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalla gravità dell’infortunio di Zapata. Non ci resta che aspettare per capire come si evolverà la situazione.