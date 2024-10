Napoli: Gilmour ha un problema, cosa sta succedendo

In casa Napoli c’è un problema Gilmour. Il centrocampista non riesce a trovare spazio e questo crea un po’ di preoccupazione

Arrivato su una chiara indicazione da parte di Antonio Conte, l’inizio di stagione di Gilmour non è stato sicuramente come quello che il giocatore si aspettava. Un problema in più da risolvere per il tecnico leccese in davvero poco tempo. La mancanza di una terza competizione aumenta il pericolo di avere giocatori scontenti in rosa e per questo motivo toccherà all’allenatore trovare una soluzione per tutto.

Di certo le parole di stima di Antonio Conte nei confronti del giocatore non sono mai mancate. Ora, però, serve un cambio di passo anche dal punto di vista del minutaggio. Non semplice considerato che c’è un problema non di poco conto per Gilmour. Ma naturalmente la speranza dello scozzese è che possa riuscire a trovare più spazio anche per alzare il proprio livello dal punto di vista qualitativo.

Napoli: Gilmour gioca poco, ecco perché

Le qualità di Gilmour non sono assolutamente in discussione. Lo scozzese anche in passato ha dimostrato di essere un giocatore di livello molto alto e questo consente al Napoli di avere in rosa una alternativa di assoluta sicurezza. Ma sicuramente per il centrocampista l’inizio non è stato quello che si aspettava. Poco spazio e solo una partita da titolare in Coppa Italia contro il Palermo. Una situazione che, a meno di clamorose sorprese, non dovrebbe cambiare.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la stima di Conte nei confronti di Gilmour è immutata, ma lo scozzese ha davanti nelle gerarchie Lobotka e in questo momento lo slovacco sembra essere inamovibile. Lo stesso possiamo dire di Anguissa e McTominay. Quindi ad oggi lo scozzese è il quarto dei tre di centrocampo e ci vorrà ancora del tempo prima di rivederlo dal primo minuto.

Non una situazione semplice da gestire per Conte. Il tecnico leccese è un po’ in imbarazzo considerate anche le prestazioni del giocatore in allenamento. Per il momento, però, la volontà dell’allenatore non è quella di modificare molto l’assetto. Poi naturalmente la strada è lunga e può succedere di tutto. Non ci resta che aspettare e capire se la situazione cambierà oppure no.