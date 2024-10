Napoli: ennesima rivoluzione di Conte, la mossa vincente

Antonio Conte continua a rivoluzionare il suo Napoli. L’ennesima svolta ha rappresentato una mossa vincente. Ecco cosa è successo

È un Napoli che cambia faccia quasi settimanalmente. Antonio Conte ha deciso di dare la possibilità alla sua squadra di scendere in campo sempre con un assetto diverso per riuscire a mettere in difficoltà gli avversari. Ma in questo caso non si parla di una svolta dal punto di vista tattico, ma di un qualcosa mentale.

Una ennesima rivoluzione che, come evidenziato dal Corriere dello Sport, rappresenta una sorta di mossa vincente almeno fino a questo momento. Siamo consapevoli che Conte ha idee ben chiare per il futuro e non possiamo escludere di vedere un Napoli completamente differente rispetto a quello ammirato nelle ultime uscite. E naturalmente fino a quando il risultato è positivo non si può che dire bravo al tecnico leccese. Ora vedremo cosa ci riserverà il futuro.

Napoli: Conte rivoluziona la squadra, i dettagli

La partita contro il Como ha rappresentato forse il primo esame per il Napoli. La squadra di Fabregas, soprattutto nel primo tempo, ha dimostrato di essere molto più in palla dei partenopei e questo ha portato Conte a fare una riflessione molto importante negli spogliatoi. Una mossa vincente visto poi quanto successo nella ripresa.

Nessun cambio tattico, ma semplicemente una squadra più aggressiva in campo. Una mossa che si è rivelata vincente visto che i lariani sono andati in grossa difficoltà soprattutto nella parte centrale del secondo tempo. La sfida contro il Como ha dimostrato che i suoi giocatori hanno bisogno di dover alzare il livello se vogliono provare ad ambire allo Scudetto. Un messaggio chiaro e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire cosa succederà.

Di certo abbiamo visto un Conte intenzionato a non lasciare nulla al caso e voglioso di dare la sua impronta alla squadra. Negli spogliatoi contro il Como il messaggio è stato recepito dai giocatori. Ora vedremo se al rientro della sosta ci sarà un atteggiamento diverso oppure dovrà ancora intervenire il tecnico leccese. In caso di seconda ipotesi, non è da escludere che si arrivi a decisioni molto dure dell’allenatore.