Napoli: nuovo ruolo per Kvara, Conte ha deciso

Il tema Kvaratskhelia resta al centro del dibattito in casa Napoli. Antonio Conte per il georgiano ha trovato un nuovo ruolo. I dettagli

Come far tornare Kvaratskhelia ai tempi del Napoli dello Scudetto? È questa la domanda che ormai da tempo si sta ponendo Antonio Conte. Le prestazioni del georgiano sono assolutamente positive, ma la speranza del tecnico è che il giocatore possa alzare ancora di più il livello per provare ad avvicinare le prestazioni di due anni fa. La sosta consentirà all’allenatore di ragionare e trovare magari la soluzione ideale per lui e per l’esterno.

L’ipotesi che sta prendendo piede è quella di un nuovo ruolo. Contro il Como abbiamo avuto solo un piccolo assaggio di quello che può davvero succedere nel futuro per Kvaratskhelia. Ora naturalmente la scelta finale spetta direttamente a Conte, ma siamo certi che un tentativo verrà fatto nella speranza di poter dare una mano molto importante sia al giocatore oltre che al Napoli.

Napoli: svolta tattica per Kvara, svelato il nuovo ruolo

Kvaratskhelia da quando è arrivato a Napoli ha svolto sempre il ruolo di esterno con risultati sicuramente differenti. Il primo anno molto bene, il secondo con diverse difficoltà. In questa stagione sta accusando qualche piccolo problema e Conte valuta la possibilità di cambiargli ruolo. Una svolta tattica che potrebbe consentire al giocatore di rendere meglio anche se bisognerà capire i tempi di adattamento.

Secondo quanto si è visto contro il Como, l’idea di Conte è quello di utilizzare Kvaratskhelia molto più vicino a Lukaku. Un 3-5-2, quindi, con il georgiano seconda punta. Una ipotesi che consentirebbe al georgiano di avvicinarsi molto più alla porta e di diventare imprevedibile considerando la sua abilità nello stretto. Un ruolo che comunque lui non ha mai ricoperto con frequenza e bisognerà capire le tempistiche dell’adattamento.

La sosta poteva fare molto bene in questo senso considerando anche la presenza di Lukaku a Napoli. Ma la convocazione con la Georgia non consentirà al giocatore di fare tutte le prove del caso. Non è da escludere che Conte comunque decida di utilizzare a priori questa svolta tattica. Vedremo naturalmente cosa succederà e quali saranno le scelte da parte del tecnico leccese, sempre alla ricerca di nuove soluzioni per rendere il Napoli ancora più imprevedibile.