Milan-Napoli: guai per il tecnico, salta il big match

Manca ancora tanto per Milan-Napoli, ma non arrivano assolutamente buone notizie per un tecnico. Un giocatore rischia di saltare il big match

La sosta e poi un nuovo tour de force per il Napoli di Antonio Conte. I partenopei si godono la vetta della classifica e sperano di poter continuare così. A quanto sembra la partita contro il Milan rappresenta uno spartiacque importante visto che si tratta del secondo big match in stagione dopo quello con la Juventus. Ci si aspetta una prestazione di livello dai partenopei per dare continuità a quanto fatto vedere in questa prima fase.

Ma per un tecnico non arrivano delle buone notizie. Il calciatore rischia di saltare Milan–Napoli. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore anche se il timore che alla fine si debba fare a meno di lui è davvero molto alto. Naturalmente l’allenatore spera che alla fine tutto possa risolversi per il meglio, ma ad oggi possiamo dire che sono diverse le possibilità di non vederlo in campo.

Milan-Napoli: salta il match, svelato il motivo

Questo è un campionato che si deciderà per i dettagli e quindi la speranza del tecnico è che si possa comunque contare sempre su tutta la rosa a disposizione. Ma purtroppo durante la stagione ci sono anche infortuni e squalifiche che costringono gli allenatori a dover cambiare i propri programmi.

E non è da escludere che possa succedere anche questo con il Milan. Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, Hernandez rischia ben tre giornate di squalifica dopo il rosso contro la Fiorentina. Una stangata che lo toglierebbe fuori dai giochi anche per la sfida contro il Napoli. Al momento è solo una ipotesi e si attende la decisione del giudice sportivo, ma di certo non è assolutamente una buona notizia per Fonseca, sempre se ci sarà lui in panchina.

In casa rossonera ormai da tempo si respira un po’ di nervosismo e questo non sta aiutando sicuramente il Milan e Fonseca. Il rosso a Hernandez complica e non poco i piani del tecnico. Per il momento la certezza è che salterà le prossime due. Da capire se rientrerà per la sfida contro i partenopei oppure anche in quel caso bisognerà trovare una soluzione differente. Naturalmente in caso di assenza per squalifica, Conte avrebbe un problema in meno da affrontare.