Napoli: rabbia Kvara, ADL spalle al muro

In casa Napoli continua a tenere banco la questione Kvaratskhelia. Il georgiano è una furia e ADL sembra essere con le spalle al muro

Nonostante una partenza non proprio brillante, Kvaratskhelia continua ad essere al centro del progetto Conte. Il tecnico punta molto sul georgiano e spera di poterlo avere nel minor tempo possibile ai suoi massimi livelli. Ma l’esterno offensivo tiene banco anche per la questione rinnovo. La situazione è sempre molto intrigata e inizia ad emergere un po’ di rabbia e preoccupazione da parte del giocatore.

Secondo quanto riferito da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, in Kvaratskhelia presto potrebbe emergere un senso di rabbia e nervosismo se ADL deciderà di non fare una mossa. Le idee del georgiano sono molto chiare sul suo futuro ed è pronto a mettere il suo presidente spalle al muro. Naturalmente fino a quando non c’è una ufficialità, tutto può accadere, ma ormai sembra essere tutto indirizzato verso un senso.

Napoli: furia Kvaratskhelia, cosa sta succedendo

In casa Napoli c’è una certezza: ovvero di aver commesso un grave errore nel non rinnovare subito il contratto al georgiano. Lo sa molto bene anche De Maggio, che conferma come subito dopo lo Scudetto bisognava chiamare il suo procuratore per chiudere il discorso. In quel caso, però, i partenopei hanno puntato tutto su Osimhen ed ora si trovano in una situazione che non è sicuramente delle migliori.

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, comunque, conferma che la trattativa va avanti e la chiusura dovrebbe avvenire in poco tempo. La richiesta dell’entourage del giocatore è importante, ma Kvaratskhelia sta spingendo per rinnovare il contratto visto l’adeguamento promesso. Ora la palla passa ad ADL. Toccherà a lui decidere se alla fine trovare una sorta di compromesso oppure non cedere alle richieste del georgiano. “Ma se non chiudono, il giocatore diventa una furia“, la conclusione di De Maggio a Radio Goal.

Insomma, Kvara si aspetta di rinnovare in tempi brevi e poi magari a giugno valutare se continuare o no la sua avventura a Napoli. ADL ci pensa e presto si arriverà ad una conclusione. Consapevoli che se non ci sarà il tanto atteso rinnovo, Conte sarà chiamato ad affrontare una situazione non facile come quella del georgiano infuriato.