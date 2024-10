Insigne, nuova bufera per lui: parole al veleno del tecnico

Lorenzo Insigne, ex bandiera del Napoli e da anni ormai al Toronto, si ritrova ancora una volta in una bufera in Canada. La situazione sta iniziando a diventare davvero complicata ed ora arrivano delle parole molto dure da parte del suo tecnico, che non ha usato mezze parole. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Iniziata nell’entusiasmo personale e collettivo, l’avventura del talento di Frattamaggiore in Canada non sta andando particolarmente bene. A causa dei risultati al di sotto delle aspettative della squadra, è sempre stato uno dei profili più criticati dai tifosi, che non gli perdonano un atteggiamento spesso apparentemente leggero.

Si aspettano di più, come è normale che sia, da un calciatore con il suo talento, che raramente si è visto da quelle parti. Adesso, dopo le tensioni esplose nella passata stagione, scoppia un’altra bufera davvero considerevole. Al punto che anche il suo allenatore ha usato delle parole molto dure nei suoi confronti. Andiamo a ricostruire quanto accaduto stavolta.

L’ex Napoli finisce nella bufera: le ultime a riguardo

Non è un caso che si sia spesso parlato di un suo ritorno in Europa, ed in particolar modo in Italia, nonostante il trasferimento in Canada sia stato presentato, nelle battute iniziali, come una autentica scelta di vita. In tal senso, per l’ex capitano e bandiera del Napoli scoppia una nuova bufera.

Nella partita del Toronto persa per 1-0 contro l’Inter Miami di Lionel Messi, Lorenzo Insigne è subentrato ma si è reso protagonista di una prova deludente. La sua squadra ha chiuso al decimo posto in classifica che significa stagione chiusa in anticipo. I tifosi hanno fischiato l’ex Napoli che poi ha dovuto fare i conti con delle parole dure anche del suo allenatore.

Insigne, il tecnico non usa mezzi termine: polemica enorme

In conferenza stampa, infatti, l’allenatore del Toronto ha detto di aver visto subito che Lorenzo Insigne non aveva molto da dare alla partita e che ha sbagliato a farlo entrare. Ma non è tutto.

In maniera inequivocabile, ha risposto che ritiene che sia entrato solo per avere la maglia di Lionel Messi. Delle accuse a dir poco gravi. Dette con un pizzico di sorriso, ma che nascondono una profonda delusione del tecnico nei confronti del napoletano. Ed ora chi lo sa cosa potrebbe succedere.