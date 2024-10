Napoli, allarme McTominay: “C’è preoccupazione”

Nonostante un impatto devastante con due gol contro Palermo e Como, in casa Napoli scatta l’allarme relativo alla figura di Scott McTominay. Le preoccupazioni nascono da un difetto che, a quanto pare, il centrocampista scozzese si porta dietro ormai da diverso tempo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ stato senza ombra di dubbio uno dei colpi più attesi del calciomercato azzurro degli ultimi tempi. I tifosi lo hanno atteso, hanno incrociato le dita e poi sono esplosi di felicità quando è sbarcato in azzurro. E’ stata una scelta forte, la sua, dal momento che ha lasciato il Manchester United per abbracciare una realtà molto diversa. Per giunta senza la Champions League.

Ha delle doti assolutamente fuori dal comune e lo ha dimostrato sin da subito, trovando due gol nei pochi minuti giocati con la maglia del Napoli. Contro il Palermo prima e con il Como, poi. Entrambi davanti ai suoi nuovi tifosi, che hanno subito capito di che pasta è fatta. Adesso, però, per Scott McTominay scatta un nuovo allarme che non può non preoccupare.

Preoccupazione tra gli azzurri per il centrocampo: le ultime

Conte lo ritiene talmente prezioso che ha cambiato modulo pur di permettergli di esprimersi al meglio in questa realtà e la scelta ha subito dato dei frutti importanti. In tal senso, però, adesso arriva un attacco nei confronti dello scozzese che non può non far riflettere. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Stando a quanto evidenziato dall’ex direttore sportivo Enrico Fedele, Scott McTominay ha il vizio ed il grande difetto di spingersi troppo in avanti, a volte andando anche più avanti rispetto a Lukaku per la troppa voglia di fare gol. In questo modo, scopre il centrocampo e crea dei varchi che possono essere sfruttati dagli avversari.

Napoli, McTominay non convince: “Ecco chi mi ricorda per il suo difetto”

Dal punto di vista di Fedele, in questo difetto McTominay ricorda molto Stefano Fiore, che spesso dimenticava di essere un centrocampista e ragionava da attaccante, pur senza esserlo.

Nel secondo tempo contro il Como ha arretrato il suo raggio di azione, su richiamo di Antonio Conte. Secondo il noto opinionista, neanche al suo allenatore piace questa sua voglia di spingersi tanto avanti. Insomma, si tratta di un difetto su cui probabilmente lavorare e che per ora non può non preoccupare.