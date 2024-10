Scontro ADL-Giuntoli, retroscena di mercato: volano parole grosse

Arriva il retroscena di calciomercato che spiazza tutti sulle tensioni tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in materia di trattative. Sono volate delle parole grosse tra le parti e le notizie non possono non lasciare a bocca aperta. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta.

“C’eravamo tanto amati”. Potrebbe essere questa la frase che sintetizza la storia d’amore tra Cristiano Giuntoli ed il Napoli. Alla fine, però, il passaggio alla Juventus ha di fatto cancellato, nell’immaginario collettivo, quanto di straordinario è stato fatto. Compreso anche lo Scudetto.

Troppo grande, nel cuore dei tifosi, la delusione per il suo passaggio agli acerrimi rivali, in particolar modo per le modalità con le quali è arrivato, dal momento che si è giunti al via libera dopo settimane di tensioni tra le parti. In tal senso, emerge un retroscena di calciomercato che riguarda proprio uno scontro tra Aurelio De Laurentiis e quello che all’epoca era il suo direttore sportivo.

Scontro tra patron e direttore sportivo: cos’è successo

I momenti di tensione, nel mondo del calcio, sono praticamente naturali ed inevitabili, dal momento che le pressioni sono sempre di altissimo profilo. Basti pensare a quanti milioni vengono mossi e con quale semplicità questo avviene. In tal senso, in casa Napoli, tra Aurelio De Laurentiis e l’attuale dirigente della Juventus non sono mancate le situazioni difficili.

Stando a quanto raccontato da Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, uno scontro c’è stato anche a proposito dell’arrivo di Stanislav Lobotka. Le prime prestazioni deludenti avevano spinto il patron del Napoli a rivolgere una frase del genere a Giuntoli: “Ma chi c***o mi hai preso?“.

Scontro tra ADL e Giuntoli, volate parole grosse tra le parti

Alla fine da questo attrito, con la prova del campo, è uscito vincitore Cristiano Giuntoli dal momento che Stanislav Lobotka si è rivelato essere uno degli affari più importanti della storia recente del Napoli.

Anche da questo punto di vista bisogna render merito all’attuale dirigente bianconero, che per amore del vero ha sperperato anche diversi milioni per calciatori che non hanno reso come da aspettative. Basti pensare, in tal senso, a casi come quelli di Manolas, che però fanno parte in maniera inevitabile del percorso di un dirigente.