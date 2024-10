Napoli, primo colpo invernale: occhi sul centrocampista azzurro

In casa Napoli arriva la svolta per il primo colpo della sessione invernale che può rappresentare un rinforzo molto gradito per Antonio Conte. Occhi puntati, dunque, sul centrocampista azzurro, che può rappresentare un innesto di assoluto valore per il tecnico partenopeo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri, al netto di quanto di buono fatto fino a questo momento, sanno che sono solo all’inizio di questo percorso targato Antonio Conte. La squadra si è messa in vetta alla classifica e non ha nessuna intenzione di abbassare l’attenzione, dal momento che si ha la netta sensazione che qualcosa di importante possa succedere.

Da questo punto di vista, però, è fondamentale però continuare ad investire ed a farlo con lungimiranza, seguendo la strada indicata dal proprio allenatore. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto per la sessione invernale di calciomercato, dal momento che i partenopei hanno messo gli occhi sul centrocampista azzurro.

Svolta per il colpo per gennaio degli azzurri

Con il cambio di modulo la situazione è pressappoco definita. Anguissa e Lobotka sono titolari come dighe davanti alla difesa, con Gilmour unica alternativa concreta e Folorunsho che all’occorrenza può agire o da alternativa al camerunense o in luogo di Scott McTominay. A seconda, insomma, delle esigenze.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, però, bisogna prestare attenzione al nome di Jacopo Fazzini dell’Empoli, che alla ripresa affronterà proprio i partenopei. Si tratta di un nome nuovo e che non può non destare curiosità, soprattutto dal momento che si tratta di un profilo molto interessante anche in chiave Nazionale.

Napoli, occhi sul centrocampista azzurro: le ultime a riguardo

Classe 2003, fa parte della Nazionale Under 21 ed ha la capacità di agire in più ruoli della mediana, da quello del trequartista fino ad arrivare al ruolo di mezzala, risultando un profilo potenzialmente molto prezioso per Antonio Conte.

Quest’anno sarà fondamentale per lui, dal momento che dovrebbe avere la possibilità di giocare con un po’ più di continuità. Dovrà consacrarsi nel calcio che conta, dal momento che da tempo si dice un gran bene di lui. Fazzini al Napoli è una pista da tenere in considerazione, con i partenopei che lo osserveranno al ritorno dopo la sosta, da avversario.