Napoli: Manna prepara il blitz, colpo in Serie A

Il Napoli inizia a programmare il futuro. Manna presto potrebbe prepara il blitz piazzando un colpo importante dal nostro campionato

È un Napoli che inizia a guardare con attenzione sul calciomercato. Il progetto iniziato da ADL è triennale e per questo motivo Manna nelle prossime sessioni è chiamato a piazzare dei colpi importanti in chiave futura. Secondo quanto riferito da areanapoli.it, i partenopei presto potrebbero seguire da vicino un talento del calcio italiano.

L’idea del Napoli è quella di dare vita ad un progetto importante, ma anche sostenibile. Per questo motivo in casa partenopea si sta ragionando sulla possibilità di piazzare un colpo di calciomercato in prospettiva dalla Serie A. Le valutazioni sono in corso e vedremo se nelle prossime settimane Manna deciderà di fare un passo in avanti e sondare il terreno oppure si deciderà di cambiare obiettivo e puntare su un altro giocatore.

Calciomercato Napoli: idea dalla Serie A, Manna ci pensa

L’idea del Napoli è sempre quella di vincere con una economia sostenibile. Per farlo Manna potrebbe iniziare a guardare ai talenti presenti nel nostro campionato. Al momento è solamente un’idea, ma non è da escludere che in futuro ci possa essere un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. I ragionamenti sono in corso e vedremo se alla fine sarà possibile arrivare alla fumata bianca oppure no.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Napoli potrebbe decidere di sondare il terreno per Oristanio del Venezia. Il classe 2002 sta dimostrando di poter ambire a squadre molto più importanti. E i partenopei starebbero ragionando sulla possibilità di andarlo a prendere e regalarlo a Conte. Per il momento è una semplice idea e quindi bisognerà aspettare un po’ di tempo per avere delle maggiori certezze. Ma Manna ci pensa e presto scioglierà i dubbi sulla possibilità di affondare il colpo per il talento campano.

Attualmente il prezzo si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Una valutazione sicuramente bassa e che potrebbe invogliare il Napoli a piazzare un colpo di calciomercato importante. Oristanio rappresenta una idea per i partenopei e bisognerà vedere se Manna alla fine deciderà di piazzare un colpo simile oppure andrà su altri obiettivi. Di certo il giocatore del Venezia ha dimostrato di poter meritare una big e in estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta per l’attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter.