Napoli: infortunio e addio anticipato, c’è già il sostituto

Cambiano i programmi del Napoli. L’infortunio porta all’addio anticipato ed ora Conte si attende il sostituto in breve tempo. I dettagli

La strada per gennaio è lunga e i programmi possono cambiare da un momento all’altro. E una delle variazioni più importanti degli obiettivi potrebbe riguardare proprio il Napoli. L’infortunio sembra portare ad un addio anticipato e Conte è pronto a chiedere un sostituto immediato per non lasciare scoperto un ruolo delicato. Naturalmente ad oggi è semplicemente una ipotesi, ma non possiamo escludere che alla fine sia realmente così.

Il club, infatti, starebbe pensando al giocatore del Napoli per rinforzare il reparto dopo l’infortunio. Un addio anticipato che non era assolutamente in programma di Conte e dei partenopei. Per questo motivo ci si aspetta un intervento immediato sul calciomercato per rendere la rosa ancora più competitiva e non rischiare di dover fare i conti con un’emergenza.

Calciomercato Napoli: cambiano i programmi, si accelera su un obiettivo

Per il momento in casa Napoli si ha le idee molto chiare sul futuro. L’obiettivo è quello di puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ma attenzione agli imprevisti che potrebbero cambiare le sorti dei partenopei e della stessa squadra. Ad oggi si tratta semplicemente di indiscrezioni e staremo a vedere come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferito da DiarioGol, il Real Madrid starebbe ragionando sulla possibilità di riportare Rafa Marin alla base dopo l’infortunio di Carvajal. Un ritorno che non sarebbe ostacolato da Antonio Conte visto anche le difficoltà di ambientamento del centrale spagnolo. Addio anticipato che porterebbe il Napoli a ritornare sul calciomercato per un rinforzo in difesa e il nome è quello di Skriniar. Lo slovacco resta un obiettivo dei partenopei e presto potrebbe diventare un obiettivo. Una questione che sarà comunque valutata nei prossimi mesi.

Molto dipenderà da come si muoverà il Real Madrid. Come scritto in precedenza, i Blancos potrebbero risolvere con il ritorno di Rafa Marin l’emergenza dovuta all’infortunio di Carvajal almeno fino a giugno. Una situazione che resta in fase di valutazione e il Napoli attende per capire anche lui come deve muoversi. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione, ma non è da escludere che presto il tutto si potrebbe trasformare in una realtà.