Esonero immediato in Serie A: pronto Tudor, sfiderà subito il Napoli

In Serie A è pronto un cambio in panchina. L’esonero è ormai immediato e Tudor sembra essere sempre più vicino al ritorno in campo

Durante la sosta è tempo di riflessioni per molti club di Serie A. In uno in particolare si sta ragionando sulla possibilità di cambiare da subito in panchina. Le ultime vicende non hanno assolutamente convinto e per questo motivo non è da escludere che alla fine si decida di dare una scossa con l’arrivo di un nuovo tecnico. Per il momento si tratta solamente di una indiscrezione. Le valutazioni sono in corso e presto saranno sciolti tutti i dubbi del caso.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club non sembra essere pienamente convinto dalla gestione del tecnico e sono in corso le valutazioni anche sul sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Igor Tudor. Il croato ha degli ottimi rapporti con Ibrahimovic e questo potrebbe consentire alla società di puntare sull’ex Lazio. Riflessioni in corso e decisioni che saranno prese nel giro di davvero poco tempo.

Serie A: si cambia in panchina, ecco Tudor

La Serie A è arrivata forse ad un crocevia importante. In questo momento è vietato sbagliare per non complicare ancora di più la stagione. Quindi la società sta pensando se continuare con l’attuale tecnico oppure dare una scossa con un cambio. Naturalmente la sosta aiuta a ragionare con maggiore tranquillità e le scelte saranno fatte nel giro di davvero poco tempo.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan non sarebbe assolutamente soddisfatto della gestione di Fonseca. Per il momento non sembra esserci l’intenzione di un esonero immediato, ma di dare una ulteriore chance al tecnico portoghese. L’idea sarebbe quella di aspettare il prossimo ciclo prima di prendere una decisione definitiva. Naturalmente è una situazione in continua evoluzione e non è da escludere che si possa optare per un addio già durante la sosta.

Per il sostituto uno dei nomi accostati al Milan è quello di Tudor. Il croato ha degli ottimi rapporti con Ibrahimovic e questo potrebbe consentire di arrivare all’accordo. Naturalmente non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire cosa succederà e quali saranno le scelte dei rossoneri. Il Napoli guarda interessato visto che dovrà sfidare la squadra meneghina il prossimo 29 ottobre (la terza partita del nuovo ciclo ndr).