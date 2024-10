Serie A: un club rischiava il fallimento, venduto agli Sceicchi

In Serie A è possibile un cambio di proprietà. Gli Sceicchi sono pronti a scendere in campo per salvare il club dal fallimento. I dettagli

Il calcio di oggi è una vera e propria azienda con tutti i rischi del caso. E per un club le notizie non sono assolutamente positive. La proprietà ha avuto dei problemi economici e per questo motivo il fallimento era dietro l’angolo. Solo l’intervento da parte degli Sceicchi è destinato sicuramente a salvare la società e dare una buona notizia ai tifosi. Naturalmente la strada è ancora lunga e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Le riflessioni sono in corso e le decisioni finali saranno prese solamente nel giro di poco tempo. Per il momento la certezza è che la società proverà a mantenere il club ancora per un po’ di tempo e poi gli Sceicchi potrebbero decidere di intervenire per prelevare la maggioranza e dare una mano importante alla squadra.

Serie A: cambia il proprietario, arrivano gli Sceicchi

Non è sicuramente un gran momento per quanto riguarda un club di Serie A. La proprietà è in grossa difficoltà e si parla di un cambio ai vertici nel giro di poco. Gli Sceicchi restano alla finestra e sono pronti ad affondare il colpo già nelle prossime settimane per capire la fattibilità di questa operazione.

Come riferito da Tuttosport, la 777 Partners ormai non esiste più. Il Genoa è nelle mani di A-Cap e continuerà ad esserlo fino a quando qualcuno non romperà gli indugi per acquistarlo. Il fondo ha garantito il massimo impegno per portare il club ligure ad un risultato importante in questa stagione, ma si guarda già al futuro e sono diverse le ipotesi su chi prenderà in mano la società a partire dalle prossime settimane.

Al momento la pista più solida è quella della Cepsa, compagnia petrolifera gestita da un emiro. L’azienda è già all’interno del club anche se soltanto come sponsor di manica. Ma c’è l’opportunità da parte della società di puntare sul calcio e il Grifone rappresenta sicuramente una occasione molto importante. Sono in corso le valutazioni del caso e nelle prossime settimane saranno sciolti tutte le riserve. Ad oggi la certezza è rappresentata dal fatto che il Genoa cambierà proprietà.