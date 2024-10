Napoli, colpo dal Chelsea: l’annuncio del giocatore

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Nuovo colpo dal Chelsea dopo Lukaku: arriva l’annuncio a sorpresa

Nuovo contatto decisivo con il top club inglese che continua a volare in Premier League grazie alla cura Enzo Maresca. L’allenatore italiano sta iniziando a collezionare risultati importanti alla guida del Chelsea: l’annuncio decisivo del giocatore. Il Napoli è sempre molto attento ad ogni operazione in ottica futura: la svolta a gennaio.

Novità importanti per il calciomercato del Napoli in vista della sessione invernale. Il ds Manna è al lavoro per mettere a segno nuovi colpi suggestivi a gennaio: è arrivato l’annuncio decisivo del giocatore del Chelsea. Il presidente De Laurentiis ha rivoluzionato la rosa degli azzurri in estate con gli arrivi di top player di fama internazionale. Da McTominay a Gilmour passando per Lukaku e Neres: un potenziale incredibile per puntare così alla zona Europa. Ora il nuovo colpo da urlo in ottica futura proprio dai Blues: scopriamo tutta la verità.

Napoli, l’annuncio decisivo: la svolta a gennaio

Un nuovo colpo a sorpresa per incrementare il tasso tecnico della formazione azzurra. Il ds Manna potrebbe così regalare un nuovo affare ad Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è voglioso di nuove sfide alla guida della squadra azzurra: spunta il retroscena a sorpresa.

Il giovane centrocampista italiano del Chelsea, Cesare Casadei, si è lasciato andare ad una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, Tanti i punti trattati dall’ex Inter che è volato subito a Blues diversi anni fa: “Dopo aver parlato con l’allenatore, ho preso la decisione migliore di restare”.

In estate è stato vicinissimo anche al Napoli nell’operazione Lukaku: “Maresca mi ha detto cosa ne pensa, non ho avuto dubbi. Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti. Né al momento lo penso per il prossimo mercato invernale”. Lo spazio è limitato all’interno della formazione del Chelsea, ma si è reso protagonista soltanto nelle partite di Coppa.

Successivamente ha svelato anche che il suo idolo da piccolo è stato Kakà e tifava per il Milan: “Nessun rancore verso l’Inter”, il retroscena dopo averlo venduto dopo la Primavera nerazzurra. In estate è stato ad un passo dal Napoli, ma non solo: tanti club italiani avevano pensato a lui per rinforzare la zona mediana. Casadei è voglioso di continuare la sua avventura al Chelsea, ma mai dire mai.