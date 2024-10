Insigne, addio al Toronto: torna in Italia

Scoppia subito il caso Insigne al Toronto: playoff lontani per la squadra canadese. Spunta il ritorno in Italia a sorpresa: sognano i tifosi

Da simbolo del Napoli come capitano azzurro ad ultima scelta del Toronto in MLS: i playoff sono ormai sfumati per la formazione canadese. Nella bufera subito anche Lorenzo Insigne: il Toronto ha chiuso il campionato al decimo posto, ora si spera soltanto nel ripescaggio in extremis.

Il Toronto continua a fare fatica in campionato: è subito scoppiato il caso Lorenzo Insigne. L’allenatore ha criticato ferocemente il suo ingresso in campo: “Non aveva molto da dare alla partita…si vedeva. Entrato solo per scambiare la maglia con Messi? Direi proprio di sì…”. Ormai sembra essere arrivata la rottura totale per un possibile ritorno in Serie A.

Dopo l’addio al Napoli, l’ex capitano azzurro aveva optato per una nuova sfida in MLS per conoscere nuove tradizioni. Ormai è diventato un simbolo a livello internazionale, ma nel frattempo ha perso anche la convocazione con la Nazionale italiana così come il suo compagno di squadra Federico Bernardeschi.

Insigne, il sogno in Serie A: svelato il motivo

Un momento decisivo per pensare ancora al suo futuro. Classe 1991, Insigne vorrebbe continuare la sua carriera ad alti livelli con il possibile ritorno in Italia avvicinandosi alla sua famiglia dopo anni al Toronto. Spunta il suo sogno nel cassetto.

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio con la suggestione in Serie A chiamata Lorenzo Insigne. Un momento decisivo per sognare in grande per ambire ancora a grandi palcoscenici. Scopriamo ogni dettaglio circa il suo possibile ritorno in Italia a distanza di anni.

Ora Insigne potrebbe lasciare subito il Toronto per vivere una nuova avventura in Serie A. Già in passato diversi club italiani avevano pensato a lui per rinforzare il reparto offensivo come Fiorentina e Lazio: il suo sogno è quello di chiudere la sua carriera con la maglia del Napoli per chiudere un cerchio. Il presidente De Laurentiis ha avuto idee differenti e difficilmente potrebbe concretizzarsi il trasferimento.

Ancora una pazza idea di calciomercato in ottica futura con la sessione invernale ricca di colpi di scena. Il Napoli resterà nel suo passato dopo essere stato il capitano azzurro per tante stagioni, ma il suo sogno resta quello di vestire la maglia azzurra per l’ultima volta.