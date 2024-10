Napoli: il vero motivo per cui lo United ha venduto McTominay

Scott McTominay ha sorpreso tutti con il suo arrivo in Serie A: spunta tutta la verità sul suo addio a sorpresa, ecco l’ultim’ora dalla Scozia

Un momento decisivo per arrivare in alto con il Napoli. Il centrocampista scozzese è entusiasta della sua decisione, ma è spuntata fuori finalmente tutta la verità per il suo addio. Antonio Conte l’ha subito schierato da titolare con McTominay che l’ha ripagato subito grazie ai primi gol segnati in maglia azzurra.

Subito si è ambientato all’interno delle rotazioni di Antonio Conte. Un momento magico per arrivare in alto: Scott McTominay subito ha messo a segno gol importanti in maglia azzurra. Pochi minuti fa è arrivato l’ultim’ora dalla Scozia per conoscere i motivi del suo addio con il Manchester United. Cresciuto fin da piccolo nel settore giovanile dei Red Devils, lo scozzese ha voluto così cambiare vita: la decisione è arrivata proprio negli ultimi giorni di calciomercato estivo.

Napoli, finalmente tutta la verità sull’addio di McTominay

Sarà una stagione ricca di colpi di scena con Antonio Conte. A sorpresa il Napoli è capolista della Serie A con una voglia pazzesca di continuare ad andare avanti senza guardarsi indietro. Ora la squadra azzurra vorrebbe lavorare sui dettagli durante la sosta Nazionale: ecco finalmente la verità per il centrocampista scozzese.

Il giornalista dello Scottish Sun, Gareth Law, ha rivelato ogni singolo dettaglio per la cessione del centrocampista scozzese del Napoli. Dopo tanti anni con la maglia del Manchester United, è volato in Serie A: spunta il retroscena da urlo per il suo addio ai Red Devils.

La sua volontà ha fatto la differenza, ma il giornalista scozzese ha svelato i motivi: “Tagliare dal vivaio forse era più semplice, ma difficile da capire. Un anno fa è stato ad un passo dal West Ham, ma grazie alla sua cessione lo United ha sistemato alcune dinamiche per il Fair Play Finanziario”.

Saranno mesi ricchi di passione tra Conte e McTominay per contribuire ai successi del Napoli. Con una partita a settimana, la squadra azzurra è una delle candidate alla vittoria finale del campionato. Attenzione anche ad Inter e Juventus che cercheranno di rendere dura la vita ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro è ormai molto esperto e non si lascia entusiasmare più di tanto dalle prime vittorie alla guida del Napoli. Un addio che ha fatto le fortune del Napoli.