Napoli, Conte sorpreso: il ds Manna ha chiuso il colpo

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: spunta il colpo a sorpresa del ds Manna, contatti avviati

La squadra azzurra è partita subito a mille in questo avvio di campionato. Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona al debutto, Conte ha saputo toccare le corde giuste: ora a gennaio potrebbe arrivare un nuovo regalo all’allenatore azzurro. Spunta la trattativa già a buon punto: spunta l’intreccio decisivo.

Un colpo a sorpresa per Conte. Il Napoli continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per innalzare il tasso tecnico della rosa azzurra. Un momento decisivo per puntare in alto: un nuovo colpo ad effetto in ottica futura. Una voglia immensa per centrare almeno la qualificazione alla prossima Champions League dopo una partenza sprint. Conte dovrà affrontare le big della Serie A nelle prossime settimane: test importanti per capire le ambizioni della squadra azzurra. Spunta tutta la verità sul possibile rinforzo a gennaio.

Napoli, il colpo a sorpresa: chiusura per gennaio

Saranno settimane decisive per chiudere così la nuova operazione di calciomercato. Chiusura a gennaio per un nuovo regalo ad Antonio Conte dopo l’inizio stagionale ad alti livelli.

Come riportato dall’account su X, La Voce Azzurra, il Napoli segue da tanto tempo Dedic del Salisburgo: nell’ultimo mese ha intensificato i rapporti per portare il terzino destro in maglia azzurra. L’affare non dovrebbe avere costi superiori ai 15 milioni di euro: il ds Manna vuole chiudere per il colpo a sorpresa.

Dopo la rivoluzione estiva realizzata dalla dirigenza partenopea, spunta il ritorno di fiamma da urlo. Il Napoli continuerà a pensare in grande per allestire una rosa sempre più competitiva dopo gli arrivi dei top player internazionali.

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta ad ogni colpo di calciomercato. Spunta il retroscena da urlo per continuare ad essere ambiziosi in vista dei prossimi mesi complicati. Dedic è stato già ad un passo dalla squadra azzurra: ecco il colpo ad effetto del ds Manna.

Nella sessione invernale di calciomercato il Napoli interverrà subito per ambire a grandi palcoscenici. La qualificazione alla prossima Champions League resta l’obiettivo numero uno: spunta il retroscena a sorpresa. Una nuova mossa strategica per nuovi colpi ad effetto in ottica futura: nuovo regalo a sorpresa per Conte. I contatti sono già ben avviati per riuscire a portare a termine l’operazione.