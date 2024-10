Serie A, venduto un altro club: svolta inattesa, spunta la data

In Serie A arriva la svolta per la cessione di un altro club. Si tratta di una svolta del tutto inattesa, dal momento che la situazione è precipitata molto velocemente. Spunta, in tal senso, anche una possibile data ed un riferimento temporale per il passaggio di consegne alla nuova proprietà. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Molte realtà del nostro calcio vivono una situazione che, in termini economici, è estremamente delicata. Da tempo, ormai, è evidente che con investimenti ordinari e senza finire in un mare di debiti è estremamente difficile restare competitivi. Servono, in tal senso, sicuramente programmazione, ma anche tanta competenza per evitare di soccombere.

In un contesto del genere, sono sempre di più le realtà che si scoprono, per così dire, dinamiche dal punto di vista societario. Che cambiano, cioè, in maniera frequente proprietà. In tal senso, un esempio illustre è sicuramente rappresentato da quanto sta accadendo per questa realtà, ora davvero molto vicina alla cessione. Arriva anche l’annuncio, in tal senso, relativo alla data.

Serie A, un altro club cambia proprietà: le ultime

Quando una proprietà si prepara a passare il testimone è del tutto inevitabile che tra i tifosi subentri un po’ di preoccupazione e di ansia. Non si può essere certi, in tal senso, della progettazione e del modo di operare di questa nuova proprietà. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Con il fondo 777 Partners sull’orlo del fallimento, il Genoa si prepara a cambiare proprietà. Si tratta di una situazione inevitabile, allo stato attuale delle cose. Era una notizia nell’aria da tempo ed ora è sempre più concreta, al punto che arrivano anche delle parole ufficiali relative alla tempistica necessaria.

Club verso la cessione: spuntano i termini cronologici dell’affare

A parlare è direttamente Andreas Blazquez, amministratore delegato del Genoa, che ha spiegato come allo stato attuale delle cose 777 Partners sia ancora proprietaria del club.

La strada da seguire, però, è senza ombra di dubbio quella della cessione, totale o parziale, della società rossoblu ed in tal senso si è spinto ad indicare anche i tempi. Tale passaggio di proprietà dovrebbe arrivare nel breve-medio termine. Queste le sue parole al Secolo XIX. Insomma, i tempi stringono. Presto il Grifone potrebbe avere un nuovo proprietario.