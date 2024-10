Mercato Napoli, Conte accontentato: svolta per il colpo low cost

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed in vista di gennaio arriva la svolta per il colpo a basso costo che può essere a dir poco gradito ad Antonio Conte. Arriva, in tal senso, un colpo di scena che può accelerare le operazioni per un profilo che mette tutti d’accordo tra gli azzurri. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

I partenopei in estate hanno dato il via ad una autentica rivoluzione dal momento che tanti calciatori sono andati via e tanti nuovi profili sono sbarcati in azzurro. La situazione, però, non è ancora “stabile”, per così dire, dal momento che la rosa deve essere ancora definita rispetto a quelle che sono le esigenze di Antonio Conte.

Anche gennaio sarà importante, soprattutto nel momento in cui le cose dovessero proseguire ed andare ancora così bene, con la squadra in piena lotta per un posto in Champions League e, magari, per lo Scudetto. In tal senso, per un affare a dir poco importante arriva la svolta dal momento che può essere davvero un colpo a basso costo.

Mercato Napoli, nuovo regalo per Antonio Conte

Gli azzurri stanno viaggiando ad un ritmo notevole ed il primo posto in classifica non è certo un caso, dal momento che sembra non mancarle nulla. Segna con facilità con tanti calciatori e prende pochissimi gol. In tal senso, però, in vista del calciomercato di gennaio arriva un colpo di scena non di poco conto.

E’ un nome da tenere in considerazione per l’inverno quello di Javi Guerra, talento del Valencia seguito con molta attenzione questa estate. Troppo alte, però, in estate le richieste degli spagnoli, ma ora la situazione si è ribaltata, con il calciatore che sta trovando poco spazio e sta vedendo abbassarsi sensibilmente il suo valore di mercato.

Napoli, svolta per il centrocampista: colpo low cost

In mezzo al campo ai partenopei, soprattutto in virtù del cambio di modulo e con McTominay che agisce sulla trequarti, servirebbe un ulteriore rinforzo nel gioco delle coppie ed Javi Guerra si integrerebbe alla perfezione con gli altri mediani del Napoli.

Il Valencia, complici le difficoltà economiche e l’esigenza di vendere e tenendo in considerazione che non è più un calciatore imprescindibile, potrebbe lasciarlo partire ad un prezzo sensibilmente più basso. Anche intorno ai venti milioni di euro. Un affare, se si considera che è un classe 2003.