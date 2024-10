Napoli, Conte cambia ancora: ruolo inedito per Politano

In casa Napoli quanto sta facendo Antonio Conte sta dando dei risultati a dir poco importanti ed ora il tecnico è pronto a cambiare ancora. Il ruolo inedito e la chiave di questa novità è ancora una volta Matteo Politano, autore fino a questo momento di prestazioni davvero notevoli. Andiamo a vedere le ultime.

Tra i grandi protagonisti di questa annata in casa Napoli non può non esserci l’ex Sassuolo. Si tratta di un calciatore che ha alzato sempre i suoi standard di rendimento negli ultimi anni. Anche nella passata stagione è stata tra le poche note liete ed è diventato imprescindibile anche per Antonio Conte.

E’ stato sempre titolare prima nel 3-4-2-1 e poi nel 4-2-3-1 mascherato con il quale si schiera la compagine partenopea allo stato attuale delle cose. In tal senso, però, il tecnico leccese ex, tra le altre, di Inter e Chelsea è pronto a cambiare ancora una volta. E la chiave di volta sarà ancora una volta Matteo Politano.

Tra gli azzurri altra novità: le ultime sulle scelte di Conte

Il 4-2-3-1 è un sistema di gioco solo sulla carta per questa squadra, dal momento che poi la disposizione è ben diversa in campo. McTominay in fase di spinta agisce da seconda punta, ma quando c’è da contenere si abbassa a fare il mediano. E la stessa cosa vale per Matteo Politano.

Stando a quanto raccontato a Radio Napoli Centrale da Maurizio De Giovanni, il Napoli anche con questo nuovo modulo sta difendendo con una difesa a cinque, con Matteo Politano che di fatto copre tutta la fascia. O almeno questa è l’intenzione di Antonio Conte. Insomma, se così fosse potremmo dire che McTominay ha preso il posto di Mazzocchi, il cui ruolo è passato al numero 21.

Napoli, nuovo modulo e ruolo inedito per Politano

Effettivamente il lavoro che sta facendo in fase difensiva Matteo Politano è davvero impressionante, dal momento che spesso si trova ad operare sulla linea dei difensori.

La perplessità sollevata dal noto scrittore napoletano riguarda la resistenza dell’ex Inter, che potrebbe faticare sul lungo a reggere simili sforzi fisici dal momento che non ha una fisicità che possa permettergli di lavorare per tutta una stagione agendo alla Hakimi, per fare un parallelo.