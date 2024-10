Allegri torna in Serie A: annuncio e colpo di scena

Massimiliano Allegri a quanto pare è pronto a tornare in Serie A ed arriva in tal senso un annuncio che lascia tutti di stucco. Propedeutico, in tal senso, come è normale e scontato che sia, è l’esonero dell’attuale allenatore e da questo punto di vista andiamo a vedere quali sono le ultime notizie che arrivano.

Il tecnico toscano, dopo la fine della sua avventura alla Juventus decisa dal club bianconero, si trova ad essere attualmente senza squadra. L’ultima fase del suo ritorno in questa realtà non è andata come avrebbe voluto, dal momento che le difficoltà sono state tante e si è ritrovato spesso totalmente solo.

Di recente a proposito di Massimiliano Allegri si è parlato in maniera insistente in chiave Manchester United, con i Red Devils che sembrano essere pronti a salutare Ten Hag. Al momento, però, tutto è fermo e per il futuro dell’ex Cagliari arriva un colpo di scena non di poco conto per il suo ritorno dalla porta principale in Serie A.

L’ex allenatore della Juventus torna in Serie A

Un profilo come lui, al netto delle critiche per il gioco espresso, non può non rientrare nei desiderata delle realtà a caccia di un nuovo tecnico, dal momento che ha sempre centrato tutti gli obiettivi che gli sono stati posti dai club in cui ha allenato. Ed ora arrivano notizie non di poco conto.

A parlare del futuro di Massimiliano Allegri è ancora una volta Giovanni Galeone, ex allenatore ed amico storico dell’ex allenatore della Juventus. In tal senso, secondo quest’ultimo Allegri sarebbe pronto a dire sì al Milan in caso di chiamato dal momento che sarebbe il club perfetto per quelle che sono le sue idee e la sua filosofia di calcio.

Serie A, svolta per il ritorno di Allegri: c’è l’annuncio a riguardo

Il tecnico a quanto pare gradirebbe un ritorno al Milan, come più volte ventilato, ed ora, ironia della sorte, si parla in maniera sempre più insistente di un esonero di Paulo Fonseca dopo che per qualche settimana il portoghese sembrava essersi messo al riparo.

Adesso non resta altro da fare che aspettare, dal momento che Allegri vuole il Milan ed i rossoneri sono al lavoro per il futuro. Chissà che non possa essere tempo di un nuovo capitolo della sua esperienza in rossonero.