Ribaltone in Serie A: hanno bloccato Sarri per la panchina

Libero dopo l’ultima esperienza alla guida della Lazio, Maurizio Sarri ha finalmente trovato sistemazione per questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore italiano sarebbe stato bloccato da una storica società di Serie A, la quale starebbe seriamente valutando se cambiare o meno guida tecnica dopo il deludente inizio di stagione della squadra. Ovviamente nulla è ancora detto, anche perché al momento di esonero si è parlato ma in maniera molto blanda, eppure il fatto che sia già stato contattato Maurizio Sarri lascia invece credere che dalle parti del quartier generale abbiano in realtà le idee piuttosto chiare.

Da capire adesso come le cose si evolveranno nel corso della sosta, con l’ex Napoli e Juventus, fra le altre, che non aspetta altro che una chiamata.

Sarri torna in Serie A: l’hanno già bloccato

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Maurizio Sarri, ancora senza squadra dopo l’importante esperienza sulla panchina della Lazio. Essendo comunque un allenatore di un certo livello, nel corso di questi mesi l’italiano è stato contattato da ogni dove, ma la sua priorità è da sempre la Serie A.

Per questo motivo Sarri ha declinato le offerte pervenutegli nella speranza che potessero bussare proprio dall’Italia, volontà, desiderio, che presto potrebbe esaudirsi, sempre se non è già successo Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore italiano sarebbe il nome in cima alla lista della dirigenza in caso di esonero, scenario possibile ma al momento ancora da valutare, nonostante l’ambiente non aspetta altro dopo il delicato inizio di stagione della squadra. E Sarri sembrerebbe essere l’uomo giusto per ripartire, sennò non si spiegherebbe quanto registrato nelle ultime ore.

Stando a quanto riportato dal colleghi Ilario Di Giovambattista di RadioRadio, il Milan ha già preso contatto con Maurizio Sarri per un possibile cambio in panchina, a conferma del fatto che la posizione di Paulo Fonseca sarebbe tornata a traballare dopo la sconfitta di Firenze.

Sarri ma non solo: si valuta anche un grande ex

Il Napoli guarda con attenzione l’evolversi delle faccende sulla panchina del Milan, anche perché a fine sarà ospite proprio del Diavolo in quel di San Siro (30/10). Al momento sembrerebbe essere che contro i partenopei la formazione rossonera sarà ancora guidata da Paulo Fonseca, anche se le notizie su Sarri avrebbero leggermente destabilizzato la posizione del portoghese.

L’ex Napoli, però, non sarebbe l’unico profilo che la dirigenza del Milan starebbe valutando in caso di esonero del portoghese. Oltre a Sarri, infatti, sul taccuino di Ibra e compagnia ci sarebbe anche il nome di Massimiliano Allegri, che dalle parti di Milanello ci ha già lavorato dal 2010 al dicembre 2014, vincendo uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana.