Napoli, nuovo incontro dopo la sosta: firma a fine anno

Antonio Conte l’ha richiesto espressamente: un giocatore del genere deve fare parte di questo Napoli e della sua storia.

Come successo in estate, anche in questo caso Aurelio De Laurentiis è pronto ad accontentare il suo allenatore, e gli incontri in programma nelle prossime settimane lo confermano. Il presidente, in compagnia del direttore sportivo Manna, incontrerà l’entourage del calciatore al termine di questa sosta per cercare di andare incontro alle sue esigenze e chiudere questa faccenda prima che diventi un caso.

Le sensazioni sono più che positive, al punto che gli ultimi giorni di questo 2024 potrebbero addirittura essere decisivi per le firme sui contratti.

Incontro dopo la sosta con l’entourage del calciatore

Da quando Antonio Conte si è seduto sulla panchina del Napoli Aurelio De Laurentiis si è fatto da parte lasciando massimo arbitrio all’allenatore italiano. Per il momento i risultati stanno dando ragione proprio al salentino, che quest’anno punta a riportare all’ombra del Vesuvio il tricolore ad un anno (sportivo) dall’ultima volta.

Il percorso in campionato è però ancora piuttosto lungo e tortuoso, motivo per il quale dirigenza e staff tecnico stanno cercando di costruire delle basi solide per il futuro. Per farlo c’è bisogno di blindare chi di questo Napoli ne è l’anima pulsante, questione sulla quale De Laurentiis e Manna starebbero già lavorando da mesi. Fra tutti i giocatori che oggi sono protagonisti sotto la guida di Antonio Conte, chi deve essere preservato e tutelato? Un solo nome: Kvicha Kvaratkshelia. Il georgiano è in scadenza nel giugno del 2027, eppure ci si starebbe muovendo con largo anticipo per evitare che un domani il suo rinnovo possa diventare un caso.

Per questo motivo, stando a quanto riportato dall’edizione georgiana de La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis e dirigenza incontreranno Mamuka Jugeli, agente del 77 azzurro, per definire i dettagli del nuovo contratto di Kvaratkshelia.

Firma alla fine del 2024: che colpo di De Laurentiis

Kvaratkshelia ed il Napoli sono sempre più vicini al rinnovo. Dopo questa sosta per le Nazionali, infatti, l’agente del georgiano è atteso in città, dov incontrerà la dirigenza per cercare di definire i dettagli del nuovo contratto del suo assistito.

Ovviamente è ancora piuttosto prematuro parlare di fumata bianca, anche perché le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro, eppure le sensazioni sono più che positive, considerato il fatto che addirittura sarebbe uscita fuori la data della possibile (nuova) firma di Kvaratkshelia con il Napoli. Stando alle ultime notizie, infatti, il georgiano dovrebbe firmare il suo rinnovo di contratto entro la fine del 2024, ma se pure così non dovesse essere, il problema non dovrebbe esistere, perché questo rinnovo si farà.