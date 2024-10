Napoli, infortunio grave: salta il riscatto, ADL spacciato

Il tempo sembrerebbe essere stato scampato, ma l’infortunio subito dal calciatore potrebbe comunque avere delle ripercussioni sul suo futuro.

Stando alle ultime notizie, infatti, c’è il serio rischio che possa non essere riscattato al termine di questa stagione, scenario che De Laurentiis neanche avrebbe intenzione di immaginare. Eppure la realtà dei fatti è questa, anche perché essendosi infortunato il calciatore non potrà mettere in mostra tutte le sue qualità meritandosi la conferma.

La speranza è che comunque da qui a qualche mese le cose possano cambiare, migliorando, ma l’impressione è che oramai si viaggi verso una direzione ben precisa che sicuramente non piacerà al Napoli.

Grave infortunio per il giocatore: futuro a rischio

Non arrivano buone notizie dall’infermiera della squadra, né per il calciatore, né per l’allenatore né tantomeno per il Napoli, spettatore interessato all’evolversi della faccenda. Inizialmente si temeva il peggio per l’ex azzurro, evitato per fortuna, anche se l’infortunio è alla fine risultato essere comunque piuttosto grave.

Questo rischia seriamente di compromettere la stagione del giocatore, che dopo un avvio difficile era finalmente riuscito a trovare continuità. Come anticipato, il Napoli è spettatore interessato dell’evolversi delle condizioni del ragazzo, visto che in ballo c’è un riscatto che potrebbe permettere al club di De Laurentiis di togliersi qualche “sfizio” nel prossimo calciomercato estivo. A fronte di questo stop, però, tutti i piani e le proiezioni fatte potrebbero crollare in un niente, anche perché la domanda sorge spontanea: come potrà il giocatore conquistarsi la conferma se non potrà scendere in campo per un po’ di tempo?

La risposta è semplice, non si può, motivo per il quale il Real Betis potrebbe rispedire al mittente Natan al termine di questa stagione, anche se il Napoli spera che le cose possano comunque sistemarsi lungo il percorso, anche perché un’eventuale cessione a titolo definitivo del brasiliano frutterebbe al club partenopeo poco più di 10 milioni di euro.

Napoli, infortunio grave: le condizioni dopo gli esami

In tutto questo: cosa si è fatto Natan? Come anticipato, per fortuna del ragazzo si sono esclusi problemi gravi al ginocchio, anche se alla fine questo infortunio lo costringerà a rimanere fermo ai box per un po’ di tempo.

In un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del Real Betis, squadra di Liga nel quale attualmente milita l’ex Napoli, si può leggere come gli esami ai quali è stato sottoposto nella mattinata di oggi hanno evidenziato per Natan una lesione muscolare di medio grado in un terzo distale del muscolo semimembranoso sinistro. Al momento i tempi di recupero sono ancora ignoti, ma l’impressione è che prima di un mese il difensore brasiliano non riuscirà a tornare in campo.