Scambio Inter-Napoli: decisiva la volontà di Antonio Conte

L’asse Milano-Napoli potrebbe infuocarsi in modo particolare nel corso del prossimo calciomercato invernale dopo quanto successo in estate.

Stando alle ultime notizie, infatti, potrebbe essere che Napoli ed Inter si siederanno nuovamente al tavolo per cercare di imbastire lo scambio che poi in estate è saltato per via di Beppe Marotta. Antonio Conte ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis il calciatore nerazzurro, che potrebbe valutare la possibilità di trasferirsi in nerazzurro considerato il fatto che a Napoli potrebbe diventare titolare inamovibile, oltre che protagonista indiscusso.

Al momento, però, tutti i discorsi sono ovviamente in fase embrionale, ma l’impressione è che da qui a qualche settimana si potrebbe già iniziare a muovere qualcosa.

Scambio Inter-Napoli: l’annuncio conferma tutto

Antonio Conte potrebbe fare qualche accorgimento alla sua squadra nel prossimo calciomercato invernale. Il Napoli è già competitivo così, ma per vincere lo Scudetto ci potrebbe essere bisogno di qualcosa di più, che Aurelio De Laurentiis sembrerebbe essere pronto e disposto a mettere a disposizione del suo allenatore.

Considerati gli importanti investimenti fatti in estate, in quel di gennaio il Napoli volerà decisamente più basso, anche se l’ambiente potrebbe essere ulteriormente fomentato da un’operazione della quale si starebbe parlando già da diversi mesi. Stando alle ultime notizie, infatti, De Laurentiis potrebbe cercare di imbastire uno scambio con l’Inter per accontentare le richieste di Antonio Conte, presentatosi negli uffici di Manna con l’identikit di un certo tipo di giocatore che corrisponderebbe alla perfezione con quello del nerazzurro. Per questo motivo la dirigenza partenopea starebbe cercando di lavorare su questo profilo, anche se l’ostacolo Beppe Marotta persiste.

In un suo recente intervento ad areanapoli.it, l’esperto di calciomercato Gerardo Fasano ha confermato il fatto che quest’estate De Laurentiis ha cercato di imbastire uno scambio con l’Inter che vedeva coinvolti Frattesi e Rasapdori, dopo che il club campione d’Italia aveva mostrato interesse nei confronti del giocatore azzurro. Alla fine nulla si è fatto per volontà del neo presidente nerazzurro, ma in futuro chissà.

Colpo Napoli dall’Inter: lo vuole Antonio Conte

Alla fine quest’estate non se n’è fatto nulla, ma non è da escludere che nel prossimo calciomercato invernale il Napoli possa tornare forte su Davide Frattesi. La sensazione, però, è che per come sta girando in questo momento il centrocampo azzurro, non c’è bisogno di un ulteriore rinforzo, anche se il centrocampista dell’Inter piace, e non poco, ad Antonio Conte.

A fronte di questo, dunque, potremmo dire che a gennaio il Napoli si dedicherà soprattutto alle cessioni, con Fasano che ai microfoni di areanapoli.it ha svelato che Raspadori potrebbe essere messo in vendita da De Laurentiis.