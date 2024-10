Napoli, arriva il vice Lukaku: Manna piazza il colpo

Il Napoli continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato: il ds Manna vuole chiudere subito il vice Lukaku a sorpresa

Napoli, colpo per il vice Lukaku: spunta il retroscena

Nelle prime giornate di Serie A il possibile vice Lukaku si è messo subito in mostra regalando gol ed assist avvincenti. Ora la dirigenza partenopea potrebbe sferrare l’assalto decisivo per chiudere l’operazione interessante con uno sguardo anche al futuro.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X il Napoli aveva mostrato interesse per l’attaccante del Parma, Ange-Yoan Bonny, classe 2003 nella finestra di mercato estiva. Il Parma l’ha sempre considerato incedibile, ma il ds Manna continua monitorare il giovane attaccante in vista della prossima stagione. Un vice Lukaku utile anche in ottica futura: spunta il retroscena di calciomercato davvero interessante per rinforzare il reparto offensivo del Napoli.

Il ds Manna ha già avuto contatti frequenti con il club emiliano per conoscere fino in fondo la situazione di Bonny. Il giovane attaccante francese, classe 2003, si sta confrontando con la Serie A dopo la promozione con la maglia del Parma. I primi tempi non sono affatto negativi, ma c’è bisogno di continuità per centrare la salvezza dei ducali. Il Napoli potrebbe essere così la sua prossima squadra per arrivare in alto in tempi brevi.