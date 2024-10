Napoli, dramma Juan Jesus: è successo nella notte

Un periodo particolarmente complicato per Juan Jesus. Un dramma nella notte per il difensore del Napoli: spunta il suo messaggio incredibile

Un nuovo agguato verso le sei del mattino per il difensore brasiliano del Napoli: nella notte ha pubblicato anche il filmato nelle Stories su Instagram per denunciare l’accaduto. Una brutta vicenda che vede coinvolti ancora i giocatori del Napoli.

Un periodo complicato per il difensore brasiliano del Napoli che ha denunciato pochi minuti fa un tentativo di rapina. Un messaggio ricco d’odio dopo quello che gli è capitato durante la notte. Da anni ha vestito la maglia azzurra essendo portatore di valori eccellenti: il suo legame con i tifosi del Napoli è stato davvero unico soprattutto durante l’anno dello Scudetto. Nel corso dei mesi è stato criticato duramente per le sue prestazioni non all’altezza della situazione, ma ora è arrivato il danno più grave riguardante la sua vita privata.

Napoli, la disavventura di Juan Jesus: la verità

La rabbia di Juan Jesus è incontenibile dopo tutto quello che è accaduto. Un messaggio pieno di tristezza ed amarezza sui social: ecco tutta la verità.

Da un mese Juan Jesus si è seduto in panchina venendo chiamato in causa soltanto per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo. Per il difensore brasiliano è un periodo complicato in campo e fuori: nuovo dramma vissuto nella notte con il suo messaggio nelle Stories di Instragram.

Il centrale azzurro verso le sei del mattino ha pubblicato un filmato su Instagram con il tentativo di rubare la sua auto: “Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare!”. Dopo la disfatta contro l’Hellas Verona al debutto ufficiale, il brasiliano ha collezionato soltanto diversi minuti in Coppa Italia. Conte ormai si fida di Alessandro Buongiorno, una delle rivelazioni della stagione azzurra.

Fortunatamente è successo senza la presenza della moglie e dei figli: i ladri ci hanno provato di notte per sorprenderlo verso le sei del mattino. Hanno rotto i vetri posteriori, ma non sono riusciti a portarsi via l’auto parcheggiata sotto casa del giocatore del Napoli.

I giocatori azzurri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno durante la sosta Nazionale per mettersi subito a disposizione di Conte: sarà una giornata traumatica per Juan Jesu.