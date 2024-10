Napoli, grosso rischio Meret: la decisione di De Laurentiis

Un pericolo chiamato Alex Meret: al momento è ai box per infortunio, spunta la verità di De Laurentiis. Tutto cambia in poco tempo: ecco cosa succede

Saranno mesi intensi anche al di fuori del terreno di gioco. Meret pensa al suo futuro, ma vuole tornare subito tra i pali dopo l’infortunio rimediato durante la sfida contro la Juventus. Conosciamo tutta la verità intorno alla sua situazione contrattuale: c’è il grosso rischio per il presidente De Laurentiis.

La società partenopea monitora attentamente ogni singolo aspetto della squadra guidata da Antonio Conte. Ora spunta il caso Meret in vista del futuro: al momento il portiere friulano è ai box per infortunio. Pochi minuti fa è arrivata finalmente la verità sull’incontro tra il ds azzurro Manna e il suo noto agente Federico Pastorello. Conte ha rivoluzionato anche la sua mentalità a poco a poco: ormai è diventato un leader parlando anche ai difensori guidando la squadra dalle retrovie.

Napoli, la verità su Meret: ADL si cautela

Nelle prime giornate di campionato lo stesso estremo difensore del Napoli è apparso più sicuro: ha salvato gli azzurri in diverse occasioni con parate super.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, la situazione per il rinnovo di Meret è in stand by. Una trattativa più intrecciata del previsto per arrivare così alla firma sul contratto: il ds Manna vedrà il suo agente Pastorello soltanto dopo la sosta Nazionale. C’è anche una fumata grigia al momento, ma in poco tempo tutto può cambiare.

Non c’è assolutamente un caso Meret, ma ora il presidente De Laurentiis ha fretta di chiudere: a giugno il portiere friulano andrà in scadenza e c’è il grosso rischio di perderlo a parametro zero. Pochi minuti è arrivato un piccolo campanello d’allarme per conoscere al meglio la sua situazione.

Il portiere friulano vuole restare almeno per tre anni fino al 2028: ora la società partenopea dovrà prendere la miglior decisione possibile per il futuro. Occhio anche ad Elia Caprile che non ha fatto rimpiangere il portiere friulano.

Nei prossimi mesi si conoscerà la verità che riguarda da vicino il rinnovo contrattuale del portiere del Napoli. Meret tornerà titolare tra i pali nella trasferta di Empoli dopo l’infortunio: ha saltato anche la Nazionale italiana con il Ct Spalletti che ha chiamato per la prima volta il portiere della Juventus Di Gregorio.