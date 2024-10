Napoli, allarme tifosi: l’annuncio del Viminale

Il Napoli si appresta a scendere in campo ad Empoli dopo la sosta Nazionale. C’è la decisione del Viminale per i tifosi, c’è un grosso rischio

Un inizio stagionale da incorniciare per Lukaku e compagni, ma Conte non vuole avere più cali di concentrazione. La squadra azzurra continua a lavorare anche durante la sosta Nazionale per riportare in splendida forma l’attaccante belga e David Neres con una media gol fuori dal comune in base ai minuti giocati. Spunta la decisione del Viminale in vista delle prossime trasferte dei tifosi azzurri: c’è un grosso rischio.

Saranno settimane già decisive per la squadra di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha iniziato alla grande la nuova stagione rivoluzionando la mentalità dello spogliatoio azzurro. Un momento decisivo per affrontare così nel giro di pochi giorni le top della Serie A come Milan, Atalanta ed Inter. I tifosi azzurri sono già in allerta per conoscere la decisione del Viminale: cosa succederà? Spunta il retroscena de Il Mattino per comprendere la situazione al meglio.

Napoli, tifosi azzurri in allerta: spunta la verità per le trasferte

Un nuovo annuncio per i sostenitori partenopei che dovranno fare molto attenzione a come comportarsi. Spunta la verità per il futuro: ecco cosa succederà.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Viminale potrebbe concedere un’apertura totale ai tifosi azzurri per la trasferta di Empoli. L’Osservatorio sarebbe pronto a dare l’ok per riempire la curva degli ospiti al Castellani: il via del Ministero dell’Interno dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Sarà un test verità per i sostenitori azzurri in vista proprio del big match di San Siro contro il Milan: in caso di problemi, ci sarà il divieto assoluto per la trasferta in casa rossonera. Senza dimenticare anche la trasferta di Milano anche contro l’Inter che ci sarà nel giro di pochi giorni a novembre.

Il Napoli continua a volare in campo grazie al lavoro super di Antonio Conte: ora i tifosi azzurri dovranno comportarsi alla grande per evitare i problemi per quanto riguarda la trasferta di Torino contro la Juventus. Il Viminale darà l’ok per l’apertura totale: i sostenitori partenopei non vedono l’ora di assistere dal vivo alla sfida del Castellani per far sentire il proprio calore. Ma guai a sbagliare questa volta. Conte tenterà la prima fuga in campionato dopo un inizio sorprendente in Serie A…con i tifosi al proprio seguito per far sentire la loro passione.