Napoli, il dato-segreto di Conte: la differenza con l’anno scorso

Dopo il decimo posto dello scorso anno il Napoli è tornato capolista con Conte. Spunta il dato-segreto della squadra azzurra: che differenza

Una voglia incredibile di continuare a sorprendere tutti. Conte ha ridato smalto alla rosa azzurra riuscendo a collezionare le prime vittorie importante. Ora la squadra azzurra è tornata subito protagonista in Serie A con il primato in classifica: spunta il dato decisivo che ha reso migliore il Napoli.

Un momento decisivo per pensare in grande attraverso anche lo studio dei dati attuali. Il Napoli ha cambiato pelle rispetto allo scorso anno, ma c’è una differenza anche con Luciano Spalletti. Il gioco azzurro è più verticale rispetto a quello dell’attuale Ct della Nazionale italiana: grazie alla boa Lukaku i centrocampisti e anche i difensori del Napoli riescono subito a collaborare con l’attaccante belga. Spunta il dato incredibile, che differenza rispetto alla scorsa stagione!

Napoli, il dato eccellente della squadra di Conte

Un intreccio decisivo per fare un confronto decisivo rispetto al passato. Un momento importante per fare un primo bilancio dopo il primo mese di partite in Serie A: ecco la verità per il miglioramento della squadra azzurra.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli targato Antonio Conte ha fatto enormi passi da gigante sotto un punto di vista. La squadra azurra corre molto di più secondo i dati pubblicati dalla Serie A: i giocatori di Conte hanno percorso già 776 km rispetto ai 746 della passata stagione. Un dato importante per essere più presenti nelle due fasi di gioco: un +30 km con una media di 4,3 chilometri a partita in più rispetto allo stesso range dello scorso anno.

Il Napoli continua ad essere asfissiante in pressione secondo i dettami di Antonio Conte: un cambio di rotta incredibile rispetto a qualche mese fa. De Laurentiis ha affidato il suo progetto tecnico tutto nelle mani del condottiero azzurro: i risultati già stanno arrivando.

Entro dicembre si potrà capire il vero obiettivo del Napoli. Il presidente azzurro ha invocato a gran voce la qualificazione alla prossima Champions League, ma i risultati fanno presagire qualcosa in più in questo avvio di campionato. Conte non vuole cali di concentrazione per ambire a qualcosa in più: le prossime sfide di campionato saranno sempre più indicative circa l’obiettivo finale della squadra azzurra.