Napoli, Kvaratskhelia svincolato: può succedere in un caso

Kvaratskhelia è uscito acciaccato dalla sfida con il Como, ora è in Nazionale: scatta l’allarme per ADL, si svincola. Ecco come farà

Il talentuoso attaccante georgiano è apparso poco pimpante nelle ultime sfide di campionato. Kvara cercherà di ritornare più carico che mai dopo aver risposto alla convocazione in Nazionale. Contro il Como è uscito acciaccato: nelle ultime ore è spuntata anche una foto della sua caviglia gonfissima.

In ogni partita il georgiano viene preso di mira dagli avversari con falli anche a palla lontana. Ora può svincolarsi, scatta l’allarme per il presidente De Laurentiis: ecco come potrà fare. Kvara è voglioso di continuare a splendere in maglia azzurra: ai microfoni della FIFA ha svelato di voler vincere la Champions League con il suo club.

Conte sta cercando di farlo diventare completo sotto ogni punto di vista dopo l’exploit avvenuto con Luciano Spalletti. Subito è stato protagonista con il trionfo dello Scudetto, ma ora serve qualcosa in più per consacrarsi a livello internazionale come una star mondiale.

Napoli, allarme Kvara: De Laurentiis è avvisato

Tutto può succedere in tempi brevi: il presidente De Laurentiis ora ha fretta in vista del rinnovo contrattuale del talento georgiano. Spunta il retroscena sulla normativa a sorpresa: cosa succede ora?

Il rinnovo di Kvara stenta ad arrivare alla fumata bianca, ma pochi minuti è apparso anche l’annuncio del portale TMW. Il georgiano ha già tre anni di contratto con il club partenopeo: il ds Manna ha già svelato che la situazione è sotto controllo. In caso di mancato rinnovo al termine della stagione, Kvara potrebbe pensare anche a svincolarsi dal Napoli: può farlo direttamente sfruttando l’articolo 17 che riguarda il regolamento della FIFA.

Il georgiano potrebbe così optare per lo svincolo dopo tre anni dalla firma da un contratto firmato sotto i 28 anni d’età. Il calciatore dovrà comunicarlo entro quindici giorni prima dall’ultima partita giocata con il club, ma c’è anche il divieto di trasferirsi in una squadra dello stesso campionato per i dodici mesi successivi alla sua scelta.

Infine, dovrebbe pagare un indennizzo alla vecchia società di appartenenza. Il presidente De Laurentiis non permetterà di perderlo assolutamente a parametro zero, ma Kvara rientra in questa casistica a sorpresa. Il Napoli dovrà subito trovare una soluzione immediata per il classe 2001 pronto a consacrarsi definitivamente nel calcio internazionale.