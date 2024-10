Napoli, affare in Francia: lo vuole a tutti i costi

Il presidente De Laurentiis ha le idee chiare anche per il futuro. Una rivoluzione estiva, ma non è finita qui: spunta l’affare in Francia

Un momento decisivo per arrivare già a pensare ai prossimi colpi in ottica futura. Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: spunta il retroscena da urlo in ottica futura. La dirigenza partenopea è pronta a sferrare l’assalto decisivo ad innesti da urlo.

Saranno mesi intensi in casa azzurra per trovare i giusti rinforzi da affidare subito ad Antonio Conte. Un intreccio a sorpresa in Serie A per puntare sempre più in alto: spunta il retroscena di mercato suggestivo con gennaio sempre più vicino. Iniziano le prime indiscrezioni di calciomercato per arrivare così a pensare a nuovi colpi di calciomercato. Le prossime settimane saranno decisive per ambire a grandi palcoscenici con una lista infinita di nomi da prendere assolutamente.

Napoli, chiusura a sorpresa in Francia: c’è l’estimatore

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. Pretende più spazio, spunta la sua nuova squadra a sorpresa. Ecco la verità in anteprima svelata pochi minuti fa.

Cammaroto ha svelato a Napoli Magazine anche il nuovo colpo di mercato in Francia. Jack Raspadori potrebbe così volare al Marsiglia: De Zerbi lo stima ancora tanto dopo l’avventura condivisa al Sassuolo. Un momento decisivo per trovare più spazio: con Conte il minutaggio si è ridotto vistosamente, ma ha ritrovato il sorriso grazie alla convocazione in Nazionale del Ct Luciano Spalletti.

Raspadori ha occupato anche la posizione di mezzala offensiva con Rudi Garcia: finora al Napoli ha dato il suo contributo segnando un gol storico all’Allianz Stadium contro la Juventus. Ora però vorrebbe giocare con maggiore continuità per consacrarsi definitivamente: non vuole essere più un comprimario di lusso così come Simeone che starebbe pensando all’addio a gennaio.

Il presidente De Laurentiis dovrà subito prendere le contromisure: qualcuno potrà chiedere la cessione nella sessione invernale di calciomercato. Anche il ds Manna si farà trovare pronto in caso di qualche scontento di troppo all’interno dello spogliatoio azzurro: Conte ha in mano anche queste situazioni di calciomercato e non correrà alcun rischio in ottica futura.

Raspadori è stato impiegato soltanto ad inizio campionato nel ruolo di prima punta: con l’arrivo di Romelu Lukaku gli spazi per lui si sono ridotti in maniera esponenziale. Ora il Marsiglia potrebbe essere la sua prossima squadra: anche la Juventus ha chiesto informazione, a Thiago Motta piace tanto.