Napoli, Gilmour scontento: Conte gli ha trovato la soluzione

Gilmour ha totalizzato pochi minuti con la maglia del Napoli. Titolare in Coppa Italia, ora Conte ha trovato la soluzione perfetta

Un momento decisivo per trovare una nuova quadratura. Conte vuole far sentire tutti importanti in questo nuovo progetto azzurro iniziato diversi mesi fa. I risultati gli stanno dando ragione, ma dovrà trovare in tempi brevi una nuova soluzione per Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese ha collezionato qualche panchina di troppo giocando da titolare soltanto in Coppa Italia contro il Palermo: spunta il retroscena a sorpresa con il suo nuovo ruolo.

Convocato in Nazionale insieme a McTominay, Gilmour è pronto ad essere protagonista così con la Scozia. Conte sta pensando ad una nuova soluzione tattica per schierarlo in campo dal primo minuto. Non sarà facile, ma l’allenatore del Napoli proverà a coinvolgere tutti i giocatori in rosa. Un punto di partenza decisivo per puntare sempre più in alto: la squadra azzurra è diventata capolista della Serie A dopo più di 40 settimane. Il lavoro di Conte sta iniziando a dare i propri frutti: spunta il retroscena sul possibile inserimento di Gilmour dal primo minuto.

Napoli, la nuova rivoluzione di Conte: spunta il retroscena

I tifosi del Napoli si fidano ciecamente del condottiero del Napoli che ha saputo subito toccare le corde giuste in casa azzurra. I calciatori sono tornati ad essere pimpanti: una rivoluzione vistosa rispetto ad un anno fa.

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, Conte pensa ad una nuova soluzione per inserire così da titolare anche il centrocampista scozzese Billy Gilmour. L’allenatore del Napoli potrebbe subito sperimentare anche in campionato l’idea tattica messa in mostra in Coppa Italia contro il Palermo. Un doppio play in coppia con Lobotka, che è diventato nuovamente insostituibile, in mezzo al campo: entrambi hanno ritmo in fase di possesso, ma allo stesso modo possono dare una grossa mano alla difesa azzurra.

Conte cercherà così di adottare questa soluzione anche in Serie A nelle prossime sfide anche ravvicinate contro le big della Serie A, come Milan ed Inter. Sarà difficile prendere il posto di Anguissa, tornato su livelli importanti dopo una stagione da dimenticare come del resto tutta la squadra azzurra.

Il Napoli continua a pensare in grande attraverso l’impiego di tutti i calciatori della rosa: anche Folorunsho ha fatto il suo debutto in un contesto particolare come l’Allianz Stadium contro la Juventus.