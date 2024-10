Napoli: arriva il nuovo bomber, lo porta Lukaku

In casa Napoli si va alla ricerca di un vice-Lukaku. Il nuovo bomber potrebbe essere portato direttamente dal belga. Ecco i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un vice-Lukaku. Nonostante le voci che insistono sulla possibile conferma di Simeone almeno fino a giugno, il Cholito e Raspadori non hanno assolutamente convinto e per questo motivo durante il calciomercato invernale un tentativo per una punta lo si potrebbe fare. Al momento sui possibili nomi resta il top secret, ma non è da escludere che sia proprio il belga a consigliare un suo sostituto a Manna.

C’è un giocatore che ormai da tempo Lukaku ha preso sotto la sua ala protettiva. Si sentono quotidianamente e in passato il belga è stato decisivo per un trasferimento. Chissà che non sia proprio lui a suggerire al Napoli il sostituto. Per il momento è solo una ipotesi, ma non è da escludere che in futuro il tutto si possa trasformare in un’idea concreta. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio come si evolverà la situazione.

Napoli: nuova idea per l’attacco, lo consiglia Lukaku

L’attacco del Napoli in questo momento sembra il reparto con maggiori difficoltà. Anche in Coppa Italia Simeone e Raspadori non hanno assolutamente convinto e a questo punto non è da escludere che ci possa essere un movimento tra gli attaccanti. Se uno dei due o entrambi dovessero partire, quasi certamente ci sarebbe un entrata e attenzione ad un nome che stuzzica e non poco Lukaku.

Stiamo parlando di Sebastiano Esposito. Come confermato a Radio Napoli Centrale dal giornalista di Metropolis, Tiziano Valle, il rapporto tra il belga e l’attuale attaccante dell’Empoli è ottimo. Lukaku lo ha preso sotto la sua ala protettiva durante la sua esperienza all’Inter ed ora lo continua a seguire da vicino. Un rapporto speciale che potrebbe portare l’attaccante a consigliarlo alla propria dirigenza.

Ad oggi sembra essere più una suggestione che altro per diversi motivi. Ma potrebbe diventare un nome possibile considerato anche il fatto che Antonio Conte lo ha avuto ai tempi dell’Inter. Insomma, una ipotesi che potrebbe trasformarsi in realtà durante il calciomercato invernale. Ma prima ci deve essere un’uscita nel reparto offensivo. Senza cessioni il Napoli non si muoverà per rinforzare il reparto offensivo del tecnico leccese.