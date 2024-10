Napoli: problema fisico per Kvara, Conte allarmato

In casa Napoli c’è un piccolo allarme Kvaratskhelia. Il georgiano non è al meglio della sua condizione e Conte è preoccupato. I dettagli

Il Napoli è pronto a riprendere gli allenamenti per preparare la trasferta di Empoli. La sosta dovrebbe consentire ai partenopei di recuperare Meret, ma c’è un piccolo allarme riguardante Kvaratskhelia. Il georgiano è regolarmente in ritiro con la Georgia e non dovrebbe tornare a casa. Resta comunque un piccolo problema fisico da accertare e un quadro più chiaro lo si avrà solamente al rientro in terra partenopea.

Di certo questo leggero infortunio preoccupa un po’ il Napoli e lo stesso Antonio Conte. La speranza è che alla fine possa rientrare tutto e il georgiano essere disponibile per partire titolare contro l’Empoli. Ma la panchina non è da escludere. Molto dipenderà dalla sua condizione al rientro a Castel Volturno. Vedremo se sarà direttamente la prossima settimane oppure se alla fine dovrà anticipare il ritorno per il problema fisico.

Napoli: infortunio Kvaratskhelia, come sta

Dalla Georgia non sembrano particolarmente preoccupate sulla questione Kvaratskhelia, ma a Napoli un piccolo campanello di allarme c’è e si attende il ritorno del georgiano. La speranza di Conte è che il giocatore possa comunque essere a disposizione per la trasferta di Empoli. Un quadro più chiaro comunque lo si avrà solamente nei prossimi giorni.

A preoccupare in particolare sono le condizioni del piede di Kvaratskhelia. Dopo diverso tempo dalla partita contro il Como non si è sgonfiato e questo allarma un po’ il Napoli e Conte. Al momento, però, dalla Georgia confermano che il giocatore resta a disposizione del proprio commissario tecnico e questa sembra essere una buona notizia per l’allenatore leccese. Naturalmente a Castel Volturno si attende il rientro del proprio numero 77 per capire se ha superato definitivamente il suo problema fisico oppure no.

Una cosa è certa: Kvaratskhelia giocherà contro l’Empoli solamente se sarà al massimo della forma. Altrimenti per lui è possibile una panchina con David Neres titolare. Naturalmente la speranza da parte di Conte è che alla fine tutto rientri e il georgiano possa essere già a disposizione a pieno servizio in Toscana. Non ci resta che aspettare il rientro del giocatore per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine il tecnico leccese potrà contare sul suo esterno oppure no.